En-Nesyri yıldızlaştı, Al Ittihad Asya Şampiyonlar Ligi'nde gol oldu yağdı!

Asya AFC Şampiyonlar Ligi'nde Al Ittihad ile Al Garrafa karşı karşıya geldi.

Sergio Conceiçao'nun takımı, rakibini 7-0 mağlup etti.

Al Ittihad, böylelikle Asya AFC Şampiyonlar Ligi'nde 12 puana yükseldi.

Ara transfer döneminin son gününde Fenerbahçe'den Al Ittihad'a transfer olan En-Nesyri, takımıyla çıktığı ikinci maça da ilk 11'de başladı.

Faslı golcü, karşılaşmada gol perdesini açan isim oldu. Mücadelenin henüz 3. dakikasında takımını öne geçirdi.

Faslı golcü maçın son anlarında da Aouar'ın attığı golde asisti yapan isim oldu.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren diğer golleri ise 20, 58 ile 79. dakikalarda Houssem Aouar, 49 ile 52. dakikalarda Roger Fernandes ve 51. dakikada Danilo Pereira kaydetti.