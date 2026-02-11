×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor Haberleri

En-Nesyri yıldızlaştı, Al Ittihad Asya Şampiyonlar Ligi'nde gol oldu yağdı!

Güncelleme Tarihi:

#Asya AFC Şampiyonlar Ligi#Al Ittihad#En-Nesyri
En-Nesyri yıldızlaştı, Al Ittihad Asya Şampiyonlar Liginde gol oldu yağdı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2026 00:01

Asya AFC Şampiyonlar Ligi'nde Al Ittihad, evinde ağırladığı Al Gharrafa'yı 7-0'lık skorla mağlup etti. Fenerbahçe'den Al Ittihad'a transfer olan Youssef En-Nesyri ise bu zafere 1 gol - 1 asistlik katkı vererek yeni takımıyla siftah yaptı.

Haberin Devamı

Asya AFC Şampiyonlar Ligi'nde Al Ittihad ile Al Garrafa karşı karşıya geldi.

Sergio Conceiçao'nun takımı, rakibini 7-0 mağlup etti.

Al Ittihad, böylelikle Asya AFC Şampiyonlar Ligi'nde 12 puana yükseldi.

Gözden KaçmasınLiverpoolda gündem Mohamed Salahın ayrılığı: Adım adım ArabistanaLiverpool'da gündem Mohamed Salah'ın ayrılığı: Adım adım Arabistan'a!Haberi görüntüle

Ara transfer döneminin son gününde Fenerbahçe'den Al Ittihad'a transfer olan En-Nesyri, takımıyla çıktığı ikinci maça da ilk 11'de başladı.

Faslı golcü, karşılaşmada gol perdesini açan isim oldu. Mücadelenin henüz 3. dakikasında takımını öne geçirdi.

Faslı golcü maçın son anlarında da Aouar'ın attığı golde asisti yapan isim oldu.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren diğer golleri ise 20, 58 ile 79. dakikalarda Houssem Aouar, 49 ile 52. dakikalarda Roger Fernandes ve 51. dakikada Danilo Pereira kaydetti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Asya AFC Şampiyonlar Ligi#Al Ittihad#En-Nesyri

BAKMADAN GEÇME!