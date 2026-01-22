En-Nesyri ve Szymanski'den 35 milyon euro!

Haberin Devamı

Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok’u renklerine katarak ara transfere hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ve Sebastian Szymanski’nin satışı için de Juventus ve Rennes ile anlaşmaya vardı. Sarı lacivertliler, Sevilla’dan 19.5 milyon Euro’ya transfer edilen En-Nesyri için Juventus ile 5 milyon Euro kiralama ve 20 milyon Euro da zorunlu satın alma opsiyonu karşılığında el sıkıştı. Fenerbahçe formasıyla çıktığı 77 resmi maçta 38 gol atıp 8 asist yapan Faslı futbolcu, Torino ekibinde de Kanarya’da olduğu gibi 8 Milyon Euro kazanacak.

Rennes Szymanski’ye kavuştu

Fenerbahçe'de uzun zamandır takımla yollarının ayrılacağı konuşulan Sebastian Szymanski ile Fransız ekibi Rennes arasında süren pazarlıklarda da taraflar mutlu sona ulaştı. Ligue 1 temsilcisi uzun süredir yakından takip ettiği Polonyalı futbolcu için sarı lacivertlilere 10.5 milyon Euro bonservis ödeyecek. 2023-24 sezonu öncesi 9 milyon 750 bin Euro bonservisle Dinamo Moskova’dan transfer edilen Szymanski sarı lacivertli formayla 134 resmi maça çıkarken bu karşılaşmalarda 22 gol ve 30 asistlik skor katkısı vermeyi başardı.

Ocakta veda sayısı 6 olacak

Musaba’yı 5,7 milyon Euro’ya renklerine katan, Matteo Guendouzi için Serie A takımlarından Lazio ile 28+2 milyon Euro’luk anlaşma yapan Fenerbahçe Youssef En-Nesyri ve Sebastian Szymanski’nin satışlarıyla birlikte bu 2 yeni transferi için ödeyeceği parayı da bir anlamda çıkarmış oldu. Sarı lacivertliler ayrıca devre arasında İrfan Can Eğribayat’ı Samsun’a kiralarken kadro dışı bırakılan oyunculardan İrfan Can Kahveci ve Rodrigo Becao kiralık, Cenk Tosun ise bedelsiz olarak Kasımpaşa’ya gönderildi. En-Nesyri ve Szymanski’nin gidişiyle birlikte devre arası vedalaşılan oyuncu sayısı 6 olacak.