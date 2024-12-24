En-Nesyri transferinde sıcak saatler: Suudilerden resmi açıklama geldi! Teklif iddiaları ve Fenerbahçe'nin kararı...

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Fenerbahçe'ye sezon başında Sevilla'dan transfer olan Youssef En-Nesyri, son haftalardaki çıkışıyla dikkatleri üzerine çekti.

İLK PERDE SIKINTILI GEÇTİ

Takıma 19.5 milyon euro bonservis bedeliyle katılan ve performansı merak konusu olan Faslı futbolcu, adaptasyon sürecini bir nebze sıkıntılı geçirmişti.

Gol yollarında etkin bir görüntü sergileyemeyen En-Nesyri, taraftarların da tepkisiyle karşılaşmıştı.

Ancak yıldız futbolcu, özellikle son haftalarda ortaya koyduğu oyunla sarı - lacivertli taraftarların beğenisini topladı.

SON HAFTALARDA ALEV ALDI

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de oynadığı son 8 resmi maçta 4 gol - 2 asistle oynayan ve 6 direkt skor katkısı veren En-Nesyri, Avrupa Ligi'nde de çıktığı 6 maçta 3 gol kaydederek sarı - lacivertlilerdeki soru işaretlerini giderdi.

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SADECE KAFA DEĞİL, AYAKLA DA ATIYOR...

Uzun boyu ve hava toplarındaki hakimiyetiyle gollerinin çoğunu kafayla kaydeden Faslı yıldız, Kayserispor ve Eyüpspor maçlarında ayağıyla yaptığı şık vuruşlarla ağları sarsmayı başardı.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 24 resmi maçta süre alan 27 yaşındaki futbolcu, 9 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.

ARABİSTAN İDDİALARI VARDI

27 yaşındaki yıldız golcü için çarpıcı bir iddia ortaya atılmıştı. Geçtiğimiz ay (Kasım) Suudi Arabistan basını, Al Nassr'ın, Fenerbahçe'den Faslı golcüyü kadrosuna katmak istediğini ve futbolcuyla anlaşmaya yakın olduğunu duyurulmuştu.

Görüşmelerde taraftların anlaşamadığı aktarılırken transfer resmiyete dökülememişti.

Daha önce Fenerbahçe'ye 34 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu iddia edilirken Fenerbahçe'nin ise değerlendirme için süre istediği aktarılmıştı.

SUUDİLERİN ISRARI BİTMEDİ

Yeni gelişmeye göre Suudi Arabistan'dan En Nesyri ile en ciddi şekilde ilgilenen kulüp Al Nassr, ısrarından vazgeçmedi.

Yine Körfez basınında yer alan haberlere göre Cristiano Ronaldo ve Anderson Talisca gibi yıldızların oynadığı Al Nassr'ın En-Nesyri'yi kadrosuna kazandırmak istediği vurgulandı.

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Fenerbahçe'ye ulaşan bir önceki tekliften daha yüksek bir teklifle sarı lacivertli ekibin kapısını çalması beklenen Suudiler, Ocak ayında En-Nesryi'yi transfer etmek için kollarını sıvadığı belirtildi.

Sarı lacivertli ekibin kurmaylarının da kasaya sıcak para girişi ve transfer döneminde elinin rahatlayabilmesi için yeni teklife sıcak baktığı ifade edildi.

DANIŞMANDAN YALANLAMA

Suudi Arabistan ekibi, Faslı golcüyle ilgili çıkan haberlere yanıt verdi. Al-Nassr Medya Danışmanı Saeed Abu Dahesh, En-Nesyri haberlerine sosyal medya hesabından 'yanlış bilgi' notunu düştü.