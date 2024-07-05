En-Nesyri kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? Fenerbahçe ile anılan Youssef En-Nesyri kariyeri!

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Fenerbahçe transfer haberleri ve gelişmeleri gündemde takip ediliyor. Ünlü futbolcu En-Nesyri Fenerbahçe ile anılmaya başlandı. Profesyonel kariyerine 2016 yılında Málaga B kulübünde başlayan Youssef En-Nesyri şimdilerde Sevilla forması giyiyor.

EN-NESYRİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

En Nesyri, 1 Haziran 1997 yılında Fas’ta dünyaya geldi. Faslı oyuncu etkili sol ayağı ve 1,92 cm boyuyla dikkat çekiyor. Kariyerine Fas'ın Mohammed VI Futbol Akademisi'nde başlayan oyuncu 2015 yılında İspanya’nın Malaga takımına transfer oldu. Malaga formasıyla oynadığı 41 maçta 5 gol kaydeden Faslı oyuncu 2018 yılında 6 milyon Euro bonservis bedeliyle CD Leganés'e transfer oldu.

Leganés formasıyla 53 maçta 15 gol atan En Nesyri, 20 milyon Euro karşılığında Sevilla’nın yolunu tuttu. Sevilla formasıyla 4 yıl da 196 maçta forma giyen oyuncu 73 gol ve 7 asistlik katkı verdi. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan oyuncu en yüksek piyasa değerine (40 milyon Euro) 2021 yılında ulaştı. Faslı oyuncunun kariyerinde Malaga, CD Leganes, Sevilla gibi takımlar bulunuyor.