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En-Nesyri, kariyer rekorunu egale etti!

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#Fenerbahçe#Youssef En-Nesyri#Avrupa Ligi
En-Nesyri, kariyer rekorunu egale etti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2025 09:27

Fenerbahçe'nin Anderlecht'le 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada takımının ilk golünü kaydeden Youssef En-Nesyri, kariyer sezonunda ulaştığı gol sayısını egale etti. Faslı futbolcu, ağları bir kez daha sarsması halinde kariyer rekorunu kıracak.

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UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe, Belçika ekibi Anderlecht'i eleyerek adını son 16 turuna adını yazdırdı.

Sarı-lacivertlilerde ilk maçta ağları havalandıran Faslı santrfor Youssef En-Nesyri rövanş karşılaşmasını da boş geçmedi.

Maçın 4. dakikasında Dzeko'nun asistinde takımını öne geçiren gole imza atan tecrübeli golcü, Fenerbahçe formasıyla bu sezonki 24. golünü kaydetti ve kariyer rekorunu egale etti.

En-Nesyri, 2020-21 sezonunda Sevilla formasıyla aynı gol sayısıyla sezonu tamamlamıştı.

REKORU DERBİDE KIRABİLİR

Faslı golcü, Galatasaray derbisinde de gol bulması halinde kariyer rekorunu kıracak.

En-Nesyri, kariyer rekorunu egale etti

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FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇTİ

Anderlecht maçında attığı golle Avrupa Ligi'nde 6 gole ulaşan En-Nesyri, Fenerbahçe tarihinin bir Avrupa kupası sezonunun ön elemeler sonrası aşamalarındaki en golcü oyuncusu oldu.

EN-NESYRI'NİN GOL DAĞILIMI

Fenerbahçe'ye sezon başında 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında imza atan En-Nesyri, sarı-lacivertli formayla bugüne dek 36 maçta sahaya çıktı.

27 yaşındaki futbolcunun gol dağılımı Süper Lig'de 15, Avrupa Ligi'nde 6 ve Türkiye Kupası'nda 3 şeklinde oldu.

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#Fenerbahçe#Youssef En-Nesyri#Avrupa Ligi

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