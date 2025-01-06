En-Nesyri gibisi Avrupa’da bile yok

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Fenerbahçe’nin Faslı yıldızı Youssef En-Nesyri, Süper Lig’de çıktığı son 3 maçta da ağları havalandırmayı başardı. Başakşehir maçında duble yapan En-Nesyri, Eyüpspor’u da boş geçmezken Hatayspor karşısında da 2 kez sevinç yaşadı ve bu seride 5 gol atmayı başardı.

LEGANES’TEN SONRA iLK

27 yaşındaki futbolcu en son İspanya’da Leganes forması giydiği dönemde üst üste 3 maçta gol atarken Kasım 2019’dan sonra ilk kez aynı performansı sergiledi.

En-Nesyri bu sezon ligdeki gol sayısını 8’e çıkarırken bu gollerin yüzde 63’lük kısmını ise kafa ile filelerle buluşturdu.

Bu sezon Avrupa’nın 10 büyük ligi ve Avrupa kupalarının lig aşamalarında en fazla kafa golü atan oyuncu 7 kez fileleri havalandıran En-Nesyri.

En-Nesyri ayrıca, Başakşehir forması giyen Piatek ile birlikte 5’er kafa golüyle Süper Lig’in zirvesinde bulunuyor.

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EDiN DZEKO BU SEZON iLK KEZ PENALTI KAÇIRDI

Fenerbahçeli Dzeko, uzatmalardaki penaltıda topu dışarı yollarken bu sezon ilk kez beyaz noktadan sonuç alamadı. Daha önce Göztepe ve G.Saray’a karşı topu ağlara gönderen Dzeko, Avrupa’da da Lugano önünde hata yapmamıştı.