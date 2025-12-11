En-Nesyri, Fas'ın Afrika Uluslar Kupası kadrosunda!

Güncelleme Tarihi:
Fas Futbol Federasyonunun açıklamasına göre teknik direktör Walid Regragui, 21 Aralık-18 Ocak tarihlerindeki turnuva öncesi 26 kişilik kadroyu belirledi.
Organizasyonun ev sahibi Fas'ın kadrosu şu şekilde:
Kaleci: Yassine Bounou (Al Hilal), Munir El Kajoui (Berkane), El Mehdi Al Harrar (Raja Casablanca)
Defans: Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Mohamed Chibi (Pyramids), Jawad El Yamiq (Al-Najma), Romain Saiss (Al Sadd), Abdelhamid Ait-Boudlal (Rennes), Nayef Aguerd (Olimpik Marsilya), Adam Masina (Torino), Noussair Mazraoui (Manchester United), Anas Salah-Eddine (PSV)
Orta saha: Oussama Targhalline (Feyenoord), Sofyan Amrabat (Real Betis), Ismael Saibari (PSV), Neil El Aynaoui (Roma), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Azzedine Ounahi (Girona)
Forvet: Brahim Diaz (Real Madrid), Ilias Akhomach (Villarreal), Chemsdine Talbi (Sunderland), Youssef En-Nesyri (Fenerbahçe), Ayoub El Kaabi (Olympiakos), Soufiane Rahimi (Al Ain), Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis), Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen)