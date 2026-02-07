×
En Nesyri, Arabistan'daki ilk maçında şok etti! 90 dakika oynadı ama...

Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2026 00:19

Fenerbahçe'nin Kante transferiyle birlikte Al Ittihad'a transfer olan Faslı golcü Youssef En Nesyri, yeni takımındaki ilk maçını 90 dakika oynayıp şut atamadan tamamladı.

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'den Al Ittihad'a transfer olan Faslı yıldız En-Nesyri ilk maçında Al Nassr karşısına ilk 11'de başladı.

AL NASSR 2 GOLLE KAZANDI
Al-Awwal Park'ta oynanan maçta Al Nassr, Al Ittihad karşısında 2-0 galip geldi. Al Nassr'ın gollerini 84. dakikada penaltıdan Mane ve 90+6. dakikada Angelo Gabriel attı.

RONALDO YİNE OYNAMADI

Suudi Pro Lig yönetimine tepkili olan Cristiano Ronaldo, önceki maçta olduğu gibi bu maçta da oynamadı.

90 DAKİKA OYNADI, ŞUT ATAMADI
Al Nassr puanını 49 yaparken, Al Ittihad 34 puanda kaldı. En Nesyri maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika forma giydi. Faslı futbolcu maçı şut atamadan tamamladı.

#Fenerbahçe#Al Ittihad#En Nesyri

