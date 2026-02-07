En Nesyri, Arabistan'daki ilk maçında şok etti! 90 dakika oynadı ama...

Haberin Devamı

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'den Al Ittihad'a transfer olan Faslı yıldız En-Nesyri ilk maçında Al Nassr karşısına ilk 11'de başladı.

Gözden Kaçmasın Transfer döneminin son gününde yıldızlar üst üste açıklandı! Sürpriz imza Haberi görüntüle

AL NASSR 2 GOLLE KAZANDI

Al-Awwal Park'ta oynanan maçta Al Nassr, Al Ittihad karşısında 2-0 galip geldi. Al Nassr'ın gollerini 84. dakikada penaltıdan Mane ve 90+6. dakikada Angelo Gabriel attı.

RONALDO YİNE OYNAMADI

Suudi Pro Lig yönetimine tepkili olan Cristiano Ronaldo, önceki maçta olduğu gibi bu maçta da oynamadı.

90 DAKİKA OYNADI, ŞUT ATAMADI

Al Nassr puanını 49 yaparken, Al Ittihad 34 puanda kaldı. En Nesyri maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika forma giydi. Faslı futbolcu maçı şut atamadan tamamladı.

Haberin Devamı