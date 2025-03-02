En-Nesyri, Antalyaspor ağlarını da boş geçmedi! Alex de Souza'nın ardından Fenerbahçe'ye bir ilki yaşattı

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Fenerbahçe ile Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kadıköy'de karşı karşıya geldi.

Sarı - lacivertliler, lider Galatasaray'ın 2 puan kaybettiği haftada Antalyaspor'u 9.dakikada Mert Müldür, 26. dakikada Dusan Tadic ve 30. dakikada En-Nesyri'nin golleriyle 3-0 mağlup etti.

KADIKÖY'DE ÜST ÜSTE 9. GALİBİYET

Evindeki kazanma alışkanlığını sürdüren Fenerbahçe, Kadıköy'deki galibiyet serisini 9 maça çıkardı. Sarı-lacivertliler, bu sezon sahasındaki aldığı tek puan kaybını Galatasaray karşısında yaşadı ve daha sonra 9 maçta 27 puan topladı. Fenerbahçe bu süreçte Bodrum FK, Sivasspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Hatayspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Antalyaspor'u yenmeyi başardı.

Sarı-lacivertliler iç sahada 12 maçta 11. galibiyetini alırken, rakip filelere 31 gol attı, kalesinde 11 gol gördü.

Kanarya, evinde en uzun seriyi (10 maç) 2011-2012 sezonunda Aykut Kocaman yönetiminde yakalamıştı.

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ANTALYASPOR'U ARKA ARKAYA 6. KEZ MAĞLUP ETTİ

Antalyaspor'u 3 golle yenen Fenerbahçe, rakibine karşı üst üste 6 galibiyet elde etti. Akdeniz temsilcisine karşı son 10 lig maçını kaybetmeyen sarı-lacivertliler, son maçlarda ise seri yakaladı. Ligde rakibiyle oynadığı son 6 mücadelede hanesine 3'er puan yazdıran sarı-lacivertliler, son 10 maçtaki karşılaşmalarda 22 gol atarken, kalesinde ise 8 gol gördü.

Akdeniz temsilcisi, Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini 4 Ekim 2019'da İstanbul'da 1-0'lık sonuçla aldı.

YENİLMEZLİK SERİSİ 18 MAÇA ÇIKTI

Sarı-lacivertliler oynadığı son 18 maçta yenilgi yüzü görmezken son mağlubiyetini 11 Aralık 2024'te Athletic Bilbao karşısında aldı. Jose Mourinho'nun öğrencileri, 11'i Süper Lig, 4'ü UEFA Avrupa Ligi, 3'ü de Türkiye Kupası olmak üzere son 18 maçta 13 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Fenerbahçe bu süreçte 46 gol atarken, kalesinde 15 gol gördü.

MOURINHO TRİBÜNDE, FOTI SAHADA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Antalyaspor karşısında takımının başında yer alamadı.

Galatasaray derbisinin ardından 2 maç ceza alan Portekizli teknik adam, cezasının ilkini kupadaki Gaziantep FK maçında çekmişti.

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Antalyaspor karşısında cezasını tamamlayacak Mourinho'nun yerine takımın başında teknik sorumlu Salvatore Foti yer aldı.

DUSAN TADIC'TEN 19 GOLLÜK KATKI





Sarı-lacivertlilerde Dusan Tadic, takımının ikinci golünü kaydederken, bu sezon attığı gollerin yanı sıra takım arkadaşlarına verdiği gol paslarıyla da ön plana çıktı. Mücadelenin 26. dakikasında fileleri havalandırarak bu sezon 9. golüne imza attı. Tecrübeli oyuncunun ligde 10 da asist yaptı. Fenerbahçe'nin ligde attığı 19 golde Dusan Tadic'in imzası direkt olarak bulunuyor. Deneyimli futbolcu sarı-lacivertli formayla bu sezon tüm maçlarda sahada yer alırken, UEFA Avrupa Ligi'nde 10, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 maçta görev aldı.

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MERT MÜLDÜR 2. KEZ SAHNEYE ÇIKTI

Karşılaşmanın açılış golüne imza atan Mert Müldür, 9. dakikada kullanılan kornerde ön direkte kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Maçta gösterdiği performansla alkış toplayan 25 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 2. golünü attı. Mert Müldür, ligin 19. haftasında Konyaspor ile oynanan müsabakada da gol sevinci yaşamıştı.

ALEX DE SOUZA'DAN SONRA BİR İLK

Flip Kostic'in kaleciden dönen şutunu tamamlayan Youssef En-Nesyri, Süper Lig'de Alex de Souza'dan bu yana üst üste altı iç saha maçında gol atan ilk Fenerbahçeli futbolcu oldu.

Faslı yıldız sırasıyla, Başakşehir, Hatayspor, Göztepe, Rizespor, Kasımpaşa ve Antalyaspor maçlarında gol sevinci yaşadı.

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27 yaşındaki futbolcu, aynı zamanda ligdeki gol sayısını da 16'ya çıkarttı. Yıldız oyuncunun UEFA Avrupa Ligi’nde de 6 golü bulunurken, Kupa'da da 4 gol kaydetti. Toplamdaki gol sayısını ise 26’ya yükseltti.