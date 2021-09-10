En kusurlu hareket

Alman Milli Takımı’yla 2014’te Dünya Kupası’nı kaldıran yıldız futbolcu Jerome Boateng (33) hakkında, iki çocuğunun annesi Sherin Senler’a şiddet uyguladığı iddiasıyla dava açıldı. İddianamede, 2018 yılında Karayipler’de yapılan tatil sırasında Boateng’in sevgilisine “boksör gibi yumruk attığı, yerde sürüklediği, kafasından ısırdığı ve ağır hakaretler ettiği” suçlamaları yer aldı. Ünlü futbolcunun ayrıca, cam bir mumluk fırlattığı iddia ediliyor.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Duruşmaya avukatıyla katılan Boateng, suçlamaları reddetti ve sevgilisinin kendisine hakaretler yağdırdığını söyledi. Sherin’in kendisini dudağından ısırması üzerine ittiğini belirten Boateng, bunun üzerine sevgilisinin yere düştüğünü iddia etti. Geçen aralık ayında başlaması beklenen duruşma, bir tanığın koronavirüse yakalanması üzerine ertelenmişti. Mahkeme Boeteng’in ‘saldırı’dan suçlu olduğuna hükmederek 1.8 milyon Euro (yaklaşık 18 milyon TL) para cezasına çarptırdı.