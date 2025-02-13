En iyisi Icardi!

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Teknik Direktörü Jose Mourinho bugünkü Anderlecht maçıyla ilgili olarak “İlk maçı içeride veya dışarıda oynamanın avantaj olduğunu düşünmüyorum. Biz aslında 180 dakikalık tek bir maç oynuyoruz. İlk maçlarda hep rahat olurum, biliyorum ki belirleyici olan iki maçın sonucu” şeklinde konuştu.

G.SARAY İÇİN EKSTRA MOTiVASYONA GEREK YOK

Mourinho, “Icardi’nin paylaşımları için ne diyorsunuz? Derbide ‘Special One’ (Özel biri) olduğunuzu gösterecek misiniz?” sorusuna “Ben ‘Special’ olduğumu gösterdim. 25 yıl boyunca 26 kupa kazandım. Bir maç benim kariyerimi belirlemez. 25 yıllık kariyerim benim kim olduğumu belirliyor. cardi bir ‘GOAT’ (Greatest of All Time, Tüm Zamanların En İyisi). O da çok büyük bir ‘GOAT’ olduğu için onun hakkında yorum yapmayı tercih etmiyorum, susup kabul ediyorum” cevabını verdi. Ayrıca Galatasaray sınavı öncesi 2 eleme maçı oynayacaklarını belirten Portekizli hoca bu nedenle derbi için ekstra motivasyona ihtiyaç olmadığını vurguladı.

Haberin Devamı

Mourinho, paylaşımları nedeniyle Süper Lig’in marka değerine zarar verip vermediği sorusu üzerine “Duruma göre değişir. Mevcut durumdan mutluysanız zarar veriyorum, değilseniz, çocuklarınızın bunu öğrenerek büyümesini istemiyorsanız tersini düşünürsünüz” dedi.

BENiM ÇALIŞTIĞIM iNSANA DOKUNAMAZLAR

Mourinho “Sakatlıkların nedeni ne? Doktordan memnun musunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Geçen sene şubat ortasındaki sakatlıklara bakınca yüzde 50 fark var. Hepsi savunma oyuncusu olduğu için göze batıyor. Geçmişten farklı olarak, kimse çalıştığım insanlara dokunamaz. Geçmişte insanları ateşe atmışlar. Ancak ben ateşe su atarım, birlikte çalıştıklarımı korurum.”