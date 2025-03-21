×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş Kullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun ilk 10'da!

Güncelleme Tarihi:

#CIES#Kenan Yıldız#Can Uzun
En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun ilk 10da
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2025 11:43

Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi'nin dünya genelinde en iyi performans gösteren 20 yaş altı futbolcuları açıkladığı listede, milli yıldızlar Kenan Yıldız ve Can Uzun ilk 10'da yer aldı.

Haberin Devamı

Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES) dünya genelinde en iyi performans gösteren 20 yaş altı futbolcuları açıkladı.

Barcelona'nın genç İspanyol yıldızı Lamine Yamal'ın başı çektiği listede, Serie A ekibi Juventus'ta oynayan Kenan Yıldız beşinci, Alman takımı Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Can Uzun ise dokuzuncu sırada kendine yer buldu.

Sporting Lizbon'dan iki oyuncu ilk 10'da yer aldı. Danimarkalı Conrad Harder ikinci, 17 yaşındaki Portekizli Geovany Quenda ise onuncu sırada listelendi.

Paris Saint-Germain'in 19 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Desire Doue'nin üçüncü sırada bulunduğu listede, Barcelona'dan bir başka isim olan İspanyol defans oyuncusu Pau Cubarsi dördüncü sırada yer aldı.

Tam liste şu şekilde:

1-) Lamine Yamal (Barcelona)
2-) Conrad Harder (Sporting)
3-) Desire Doue (PSG)
4-) Pau Cubarsi (Barcelona)
5-) Kenan Yıldız (Juventus)
6-) Dean Huijsen (Bournemouth)
7-) Martim Fernandes (Porto)
8-) Estevao Willian (Palmeiras)
9-) Can Uzun (Frankfurt)
10-) Geovany Quenda (Sporting)

Gözden KaçmasınSüper Ligde piyasa değerleri güncellendi En değerli 20 futbolcu belli olduSüper Lig'de piyasa değerleri güncellendi! En değerli 20 futbolcu belli olduHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#CIES#Kenan Yıldız#Can Uzun

BAKMADAN GEÇME!