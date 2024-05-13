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En iyiler içinde Fenerbahçe 21, Galatasaray 27.!

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Trabzonspor
En iyiler içinde Fenerbahçe 21, Galatasaray 27.
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 07:00

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) dikkat çeken rakamları açıkladı.

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Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) 1 Mayıs 2023 ile 30 Nisan 2024 tarihlerini baz alarak dünyanın en iyi takımları listesini güncellerken ilk 30’da 2 Türk takımı kendine yer buldu.

Listenin ilk 3 sırasını Manchester City, Real Madrid ve bu sezon müthiş çıkışı ile dikkat çeken Bayer Leverkusen oluşturdu.

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TRABZONSPOR 40 SIRA YÜKSELDİ

Listede Fenerbahçe 2 sıra gerileyerek 21., Galatasaray ise 27. basamakta kendisine yer buldu. 9 sıra birden düşen Beşiktaş 110., tam 40 basamak yükselen Trabzonspor 189.’lukta yer aldı. 211. Başakşehir de 22 basamak geriledi.

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Trabzonspor

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