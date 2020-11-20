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eSpor
Haber Giriş: 20.11.2020 - 12:03 | Son Güncelleme:

En iyi Valorant oyuncuları açıklandı

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En iyi Valorant oyuncuları açıklandı
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Riot Games, bölgelere göre en iyi Valorant oyuncularını açıkladı.

Sıralama yapılırken dereceli maçların sonuçları temel alındı.

Kuzey Amerika bölgesi en iyi Valorant oyuncuları

Birinciliğin DOINKMACHINE97’a ait olduğu sıralama aşağıdaki şekilde:

  1. DOINKMACHINE97
  2. C9 TenZ
  3. JLETT
  4. GenG Shawn
  5. ELV Exalt
  6. 100T Asura
  7. BBG Will
  8. poiz
  9. DIG supament
  10. BBG bjor

Avrupa bölgesi en iyi Valorant oyuncuları

Birinciliğin Heretics AvovA’ya ait olduğu sıralama aşağıdaki şekilde:

  1. Heretics AvovA
  2. P2N flabben
  3. DH
  4. ALIVE
  5. bramz
  6. Guild goffe
  7. GO LoWkii
  8. neveR
  9. DeepMans
  10. G2 paTiTek

Riot daha önce bşr geliştirici günlükleri videosunda rekabetçi oyuncular için bölgesel sıralamalı liderlik tabloları üzerinde çalıştıklarını doğrulamıştı. Yayınlanan bu veriler ise bu özelliğin yakın zamanda gelebileceğinin habercisi olarak görüldü.

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