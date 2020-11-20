En iyi Valorant oyuncuları açıklandı

Sıralama yapılırken dereceli maçların sonuçları temel alındı.

Kuzey Amerika bölgesi en iyi Valorant oyuncuları

NA Ranked leaderboard is here.



How do you stack up? pic.twitter.com/AWHPi5ijt6 — VALORANT (@PlayVALORANT) November 17, 2020

Birinciliğin DOINKMACHINE97’a ait olduğu sıralama aşağıdaki şekilde:

DOINKMACHINE97 C9 TenZ JLETT GenG Shawn ELV Exalt 100T Asura BBG Will poiz DIG supament BBG bjor

Avrupa bölgesi en iyi Valorant oyuncuları

How do you stack up?



EU Ranked leaderboard is here pic.twitter.com/gjXlgqNVTr — VALORANT // India & South Asia (@playvalorantsa) November 17, 2020

Birinciliğin Heretics AvovA’ya ait olduğu sıralama aşağıdaki şekilde:

Heretics AvovA P2N flabben DH ALIVE bramz Guild goffe GO LoWkii neveR DeepMans G2 paTiTek

Riot daha önce bşr geliştirici günlükleri videosunda rekabetçi oyuncular için bölgesel sıralamalı liderlik tabloları üzerinde çalıştıklarını doğrulamıştı. Yayınlanan bu veriler ise bu özelliğin yakın zamanda gelebileceğinin habercisi olarak görüldü.