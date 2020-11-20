En iyi Valorant oyuncuları açıklandı
Riot Games, bölgelere göre en iyi Valorant oyuncularını açıkladı.
Sıralama yapılırken dereceli maçların sonuçları temel alındı.
Kuzey Amerika bölgesi en iyi Valorant oyuncuları
NA Ranked leaderboard is here.— VALORANT (@PlayVALORANT) November 17, 2020
How do you stack up? pic.twitter.com/AWHPi5ijt6
Birinciliğin DOINKMACHINE97’a ait olduğu sıralama aşağıdaki şekilde:
- DOINKMACHINE97
- C9 TenZ
- JLETT
- GenG Shawn
- ELV Exalt
- 100T Asura
- BBG Will
- poiz
- DIG supament
- BBG bjor
Avrupa bölgesi en iyi Valorant oyuncuları
How do you stack up?— VALORANT // India & South Asia (@playvalorantsa) November 17, 2020
EU Ranked leaderboard is here pic.twitter.com/gjXlgqNVTr
Birinciliğin Heretics AvovA’ya ait olduğu sıralama aşağıdaki şekilde:
- Heretics AvovA
- P2N flabben
- DH
- ALIVE
- bramz
- Guild goffe
- GO LoWkii
- neveR
- DeepMans
- G2 paTiTek
Riot daha önce bşr geliştirici günlükleri videosunda rekabetçi oyuncular için bölgesel sıralamalı liderlik tabloları üzerinde çalıştıklarını doğrulamıştı. Yayınlanan bu veriler ise bu özelliğin yakın zamanda gelebileceğinin habercisi olarak görüldü.
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