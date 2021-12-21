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“En iyi takım olarak kupayı hak ettik...”

#Vakıfbank Kadın Voleybol#Giovanni Guidetti#Voleybol
“En iyi takım olarak kupayı hak ettik...”

4. kez Dünya Şampiyonu olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı’nda Başantrenör Giovanni Guidetti, Ankara’da en iyi takım olarak kupayı hak ettiklerini belirterek, dünyanın en iyi takımında çalışma fırsatına sahip olduğunu ifade etti.

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Başkent Ankara’da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda mutlu sona ulaşarak 4. kez Dünya Şampiyonu olan VakıfBank’ta Başantrenör Giovanni Guidetti, İhlas Haber Ajansı’na konuştu.

Üst üste kazanılan kupaların her zaman yeni bir hikaye oluşturduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Guidetti, “Her kupa yeni bir hikaye, her zaman önemli bir yarış içinde oluyoruz. Her birinin arkasında yeni bir öykü var. Sahada en önde ben görünüyor olabilirim ve şampiyonlukları benimle bağdaştırabilirsiniz ama burada önemli olan ben değilim, önemli olan VakıfBank. Benimle beraber arkada çalışan ve bu kupaları kazanmamızı sağlayan bir ekibim var” diye konuştu.

“En iyi takım olarak kupayı hak ettik”

Ankara’da çok tempolu bir turnuva olduğunu söyleyen Giovanni Guidetti, “Üst üste 4 gün maç yaptık ve her maçta daha da geliştik. Oyuncularım her maçta üzerine koyarak daha da iyiye gitti. Ankara’daki turnuvada en iyi takım olarak bu kupayı sonuna kadar hak ettik” dedi.

Dünyanın en iyi takımının hocası olmanın neler hissettirdiği sorusunu yanıtlayan Guidetti, “Çok şanslı hissediyorum. Kulübe çok teşekkür ediyorum. Dünyanın en iyi takımında bana koçluk yapma fırsatı verdiler. Personelimize de çok teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde bu takımı her zaman daha iyi yerlere taşıyacak ve daha iyi performans gösterecek çalışmalar yapıyoruz” açıklamasını yaptı.

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Giovanni son olarak bu sezon bütün kupalara talip olduklarını da söyleyerek, “VakıfBank olarak oynadığımız her turnuvayı kazanmak için sezona başlıyoruz. Bu sezon da hedeflerimiz belliydi. Yine hedeflerimize ulaşmak için elimizden geleni yapacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

“En iyi takım olarak kupayı hak ettik...”

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#Vakıfbank Kadın Voleybol#Giovanni Guidetti#Voleybol

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