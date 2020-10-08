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GeriFutbol En iyi genç yetenekler listesinde 2 Türk! Yiğit Emre Çeltik ve Ravil Tagir...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.10.2020 - 11:51 | Son Güncelleme:

En iyi genç yetenekler listesinde 2 Türk! Yiğit Emre Çeltik ve Ravil Tagir...

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En iyi genç yetenekler listesinde 2 Türk! Yiğit Emre Çeltik ve Ravil Tagir...
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İngiliz The Guardian gazetesinin her yıl hazırladığı "dünya futbolunda en iyi genç yetenekler" listesine, Türkiye'den 17 yaşındaki oyuncular Yiğit Emre Çeltik ve Ravil Tagir seçildi.

The Guardian gazetesi, 2003 doğumlu oyuncular arasından belirlediği dünya futbolundaki en yetenekli 60 genç futbolcuyu açıkladı.

Altınordu'da forma giyen kanat oyuncusu Yiğit Emre Çeltik ile Medipol Başakşehir'in Altınordu'dan renklerine bağladığı savunma oyuncusu Ravil Tagir, en iyi genç yetenekler arasında kendilerine yer buldu.

Listede Rapid Wien'de oynayan Yusuf Demir ve Ajax'ta kariyerini sürdüren Naci Ünüvar da yer aldı.

 

En iyi genç yetenekler listesinde 2 Türk Yiğit Emre Çeltik ve Ravil Tagir...

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