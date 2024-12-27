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En istikrarlısı Malheiro, en az oynayanı Barisic!

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#Trabzonspor#Malheiro#Barisic
En istikrarlısı Malheiro, en az oynayanı Barisic
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2024 07:00

Trabzonspor'da yenilerden en az 109 dakika ile Barisic oynarken onu 149 dakika ile Savic ve 270 dakika ile Batagov izledi.

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Trabzonspor 2024-25 sezonunu 13 transferle açarken en istikrarlı isim Pedro Malheiro oldu.

Boavista’dan 2 milyon Euro bonservisle transfer edilen Portekizli futbolcu, Süper Lig’de 15 maçta 1305 dakika görev yaparak takımda yeniler arasında en fazla süre alan isim oldu. Malheiro takımın genelinde ise Uğurcan Çakır (1440) ve Batista Mendy’nin (1390 dakika) ardından 3. sırada kendine yer buldu.

Fırtına’da yeni transferler içinde en az süreyi 6 karşılaşmada 109 dakika sahada kalan sol bek Borna Barisic aldı. 2.5 milyon Euro garanti ücret ve 500 bin Euro imza parası ile 3 yıllık kontrat imzalanan Stefan Savic de 3 lig maçında sadece 149 dakika görev yaparak Barisic’i takip etti. Arseniy Batagov da 3 maçta 270 dakika görev yaptı.

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#Trabzonspor#Malheiro#Barisic

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