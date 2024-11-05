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İlk rallisine 16 yaşında Letonya’da katılan ve Türkiye’nin “en genç ralli pilotu” unvanına sahip olan Kerem Kazaz’tan tarihi bir başarı daha geldi. Bu yıl şubat ayında 18 yaşına girer girmez aldığı ehliyetle katıldığı Türkiye Ralli Şampiyonası’nın ilk yarışı olan Sarıkamış Rallisi’nde elde ettiği galibiyet ile Türkiye’de ilk genel klasman rallisini kazanan Kazaz, geçtiğimiz hafta sonu sona eren 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası’nı kazanarak tarihe geçti. 1-3 Kasım 2024 tarihleri arasında İstanbul’da koşulan Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 6. ve son ayağı 44. Orhan Yüce İstanbul Rallisi’nde, Hyundai i20N otomobili ile birincilik kürsüsüne çıkan Kazaz; “Türkiye’nin gelmiş gemiş en genç ralli şampiyonu”, “şampiyonaya katıldığı ilk yıl Türkiye gençler şampiyonu olan ilk pilot” ve “Türkiye’nin girdiği ilk yarışı kazanan en genç ralli pilotu” unvanlarını da elde etti.

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ŞAMPİYON BABANIN İZİNDEN GİDİYOR

Türkiye Ralli tarihinin en başarılı pilotları arasında yer alan, 1999 yılında Balkan, 1999, 2002–2006 ve 2007 Türkiye’de Ralli Şampiyonu unvanına sahip babası Ercan Kazaz’ın yolunda ilerleyen genç pilot Kerem Kazaz’ın hedefi ise Dünya Ralli Şampiyonası’nda podyuma çıkan ilk Türk pilot olmak.

HEDEF AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

Henüz 18 yaşında olan ve ehliyet aldıktan sadece 20 gün sonra şampiyonanın ilk yarışı olan zorlu Sarıkamış Rallisi’ni birincilikle bitiren Kerem Kazaz, eş zamanlı Avrupa Ralli Şampiyonası’nda Fiesta Rally3 Trophy ile yarıştığı ilk yıl ikinci olup aynı kategoride Avrupa üçüncülüğünü de elde edince, dünyanın en büyük WRC takımlarından Hyundai Motorsport Customer Team tarafından geçtiğimiz ağustos ayında, sezonun son 3 rallisine girebilmesi için takımın bünyesine alınan en genç pilot oldu. Dünya Ralli Şampiyonası’na pilot yetiştiren en önemli takımlar arasında yer alan Hyundai Motorsport Customer Team bünyesine kabul edilen en genç ve tek Türk pilot olan Kerem’in 2025’e ilk hazırlık yarışı, 15-16 Kasım’da, İspanya Şampiyonası’nın son yarışı olan Rally Pozoblanco’da olacak.