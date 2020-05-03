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En fanatiği Trabzonspor taraftarı!
Sosyal medya araştırma platformu San Baas Media’nın startını 23 Mart’ta verdiği dünya üzerinde 64 takım taraftarı arasında yapılan oylama sonucunda en fanatik taraftar; finalde Beşiktaş’ı geçen Trabzonspor’un çıktı.
ABD merkezli şirketin araştırmasında Türk finali oynandı. 25 Nisan’da başlayan ve 1 hafta süren oylamaya rekor katılım gerçekleşirken 454 bin 151 oy kullanıldı.
Finalde mücadelesinde Trabzonspor, Beşiktaş’a karşı yüzde 50.7 oy oranına ulaşarak üstünlük kurdu. Bordo mavililerin 1. olduğu turnuvayı Beşiktaş 2. olarak tamamlarken, Boca Juniors ise 3. oldu.
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