En çok Mesut Özil konuşuldu

Ajans Press’in verilerine göre F.Bahçe’nin Arsenal’den kadrosuna kattığı yıldız oyuncuyla ilgili bu süreçte 28 bin 442 haber yapıldı.

Mesut’u 4 bin 569 haberle sarı lacivertlilerin bir diğer transferi İrfan Can ve 8 bin 399 kez adından söz ettiren Henry Onyekuru takip etti.

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