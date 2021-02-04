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En çok Mesut Özil konuşuldu
Süper Lig’de 5 Ocak’ta başlayıp 1 Şubat’ta sona eren ara transfer dönemine Mesut Özil damga vurdu.
Ajans Press’in verilerine göre F.Bahçe’nin Arsenal’den kadrosuna kattığı yıldız oyuncuyla ilgili bu süreçte 28 bin 442 haber yapıldı.
Mesut’u 4 bin 569 haberle sarı lacivertlilerin bir diğer transferi İrfan Can ve 8 bin 399 kez adından söz ettiren Henry Onyekuru takip etti.
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