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Haber Giriş: 16.11.2020 - 09:19 | Son Güncelleme:

En çok kazanan CS:GO oyuncuları ve kazançları

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En çok kazanan CS:GO oyuncuları ve kazançları
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CS:GO, çıktığı günden beri espor sahnesinin en önemli isimlerinden biri olayı sürdürüyor. Bu süre içinde milyonlarca liralık ödül dağıtıldı. Burada paylaşacağımız listede ise CS:GO sahnelerinde en yüksek ödül alan oyuncular yer alacak. Sponsorluk ve organizasyonlardan alınan ücretler ise bu verilere dâhil değil.

Listenin ilk beşini Danimarkalı espor organizasyonu Astralis’in oyuncuları yer alıyor.

dupreeh

  • Gerçek ismi: Peter Rasmussen
  • Yaşı: 27
  • Takım: Astralis
  • Kazanılan ödül: $1,797,822.74

Xyp9x

  • Gerçek ismi: Andreas Højsleth
  • Yaşı: 25
  • Takım: Astralis
  • Kazanılan ödül: $1,774,121.90

dev1ce

  • Gerçek ismi: Nicolai Reedtz
  • Yaşı: 25
  • Takım: Astralis
  • Kazanılan ödül: $1,762,323.21

gla1ve

  • Gerçek ismi: Lukas Rossander
  • Yaşı: 25
  • Takım: Astralis
  • Kazanılan ödül: $1,627,184.08

Magisk

  • Gerçek ismi: Emil Reif
  • Yaşı: 22
  • Takım: Astralis
  • Kazanılan ödül: $1,391,281.97

Stewie2k

  • Gerçek ismi: Jakey Yip
  • Yaşı: 22
  • Takım: Team Liquid
  • Kazanılan ödül: $1,082,840.00

TACO

  • Gerçek ismi: Epitácio de Melo
  • Yaşı: 25
  • Takım: şu anda bir takımda değil
  • Kazanılan ödül: $1,063,858.27

FalleN

  • Gerçek ismi: Gabriel Toledo
  • Yaşı: 29
  • Takım: şu anda bir takımda değil
  • Kazanılan ödül: $1,059,938.92

fer

  • Gerçek ismi: Fernando Alvarenga
  • Yaşı: 29
  • Takım: şu anda bir takımda değil
  • Kazanılan ödül: $1,054,038.92

coldzera

  • Gerçek ismi: Marcelo David
  • Yaşı: 26
  • Takım: FaZe
  • Kazanılan ödül: $1,019,651.46
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