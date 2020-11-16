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En çok kazanan CS:GO oyuncuları ve kazançları
CS:GO, çıktığı günden beri espor sahnesinin en önemli isimlerinden biri olayı sürdürüyor. Bu süre içinde milyonlarca liralık ödül dağıtıldı. Burada paylaşacağımız listede ise CS:GO sahnelerinde en yüksek ödül alan oyuncular yer alacak. Sponsorluk ve organizasyonlardan alınan ücretler ise bu verilere dâhil değil.
Listenin ilk beşini Danimarkalı espor organizasyonu Astralis’in oyuncuları yer alıyor.
dupreeh
- Gerçek ismi: Peter Rasmussen
- Yaşı: 27
- Takım: Astralis
- Kazanılan ödül: $1,797,822.74
Xyp9x
- Gerçek ismi: Andreas Højsleth
- Yaşı: 25
- Takım: Astralis
- Kazanılan ödül: $1,774,121.90
dev1ce
- Gerçek ismi: Nicolai Reedtz
- Yaşı: 25
- Takım: Astralis
- Kazanılan ödül: $1,762,323.21
gla1ve
- Gerçek ismi: Lukas Rossander
- Yaşı: 25
- Takım: Astralis
- Kazanılan ödül: $1,627,184.08
Magisk
- Gerçek ismi: Emil Reif
- Yaşı: 22
- Takım: Astralis
- Kazanılan ödül: $1,391,281.97
Stewie2k
- Gerçek ismi: Jakey Yip
- Yaşı: 22
- Takım: Team Liquid
- Kazanılan ödül: $1,082,840.00
TACO
- Gerçek ismi: Epitácio de Melo
- Yaşı: 25
- Takım: şu anda bir takımda değil
- Kazanılan ödül: $1,063,858.27
FalleN
- Gerçek ismi: Gabriel Toledo
- Yaşı: 29
- Takım: şu anda bir takımda değil
- Kazanılan ödül: $1,059,938.92
fer
- Gerçek ismi: Fernando Alvarenga
- Yaşı: 29
- Takım: şu anda bir takımda değil
- Kazanılan ödül: $1,054,038.92
coldzera
- Gerçek ismi: Marcelo David
- Yaşı: 26
- Takım: FaZe
- Kazanılan ödül: $1,019,651.46
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