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En büyük kupa Fenerbahçe’nin

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#ÇBK Mersin#Basketbol
En büyük kupa Fenerbahçe’nin
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2024 07:00

Lig ve kupa şampiyonu Kanarya, lig ikincisi ÇBK Mersin’i yenip Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazandı.

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Opet ile geçen yılın lig ikincisi ÇBK Mersin, Ankara Spor Salonu’nda Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazanmak için karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli ekip karşılaşmadan baştan sona üstün oynadı. Son çeyreğe 9 sayı geride giren ÇBK Mersin farkı kapatsa da Fenerbahçe galip gelmesini bildi. 

F.Bahçe Opet kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun elinden aldı. Maçın en değerli oyuncusu F.Bahçeli Meesseman oldu. 

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#Fenerbahçe#ÇBK Mersin#Basketbol

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