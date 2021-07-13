En acı hatıra: Penaltılar

Spor servisi / Koray DURKAL - 1- Baggio, 1994 Dünya Kupası’ndaki süper oyunuyla değil finalde kaçırdığı son penaltıyla anılıyor. EURO 1996 yarı finalinde penaltı kaçıran Soutghate, aynı kabusu teknik direktör olarak EURO 2020’de yaşadı.

2- İngiltere, 4 Avrupa Şampiyonası ve 3 Dünya Kupası’ndan penaltılarla elendi. EURO 2020’ye ‘son dünya şampiyonu’ apoletiyle gelen Fransa, süper starı Mbappe’nin kaçırdığı penaltıyla havlu attı.

Milli takımımı Dünya Kupası finaline götürdüğümde çok mutluydum. Ama futbolun kalbimi kırdığı gün; Dünya Kupası finaliydi. Daha önce kimseye söylemedim ama hâlâ o penaltı nedeniyle kendimi kötü hissediyorum. Eğer futbolda bir kuralı değiştirebilecek olsaydım, kesinlikle penaltı vuruşlarından kurtulurdum.” Bu sözler 1994 Dünya Kupası finalinde son penaltı vuruşunu kaçırarak İtalya’nın şampiyonluğu Brezilya’ya kaptırmasına sebep olan Roberto Baggio’ya ait. Futbol kariyerinde elde ettiği olağanüstü başarılara rağmen Baggio denince akla, 1994’te kaçırdığı o penaltı ve sonrasında yaşadığı üzüntü akla geliyor.

25 yıl sonra aynı hüsranı yaşadılar

Ve 25 yıl sonra yine aynı sahne... Önceki gün Londra’daki Wembley Stadı’nda oynanan 2020 Avrupa Şampiyonası final maçında benzer bir penaltı şanssızlığını Gareth Southgate yaşadı. Oysa ki İngiltere için karşılaşma harika başlamıştı. Finalin daha ilk dakikalarında Luke Shaw’un ayağından gelen golle Wembley’deki coşku üst düzeye çıkmıştı. Ancak ikinci yarıda İtalyanların Leonardo Bonucci ile bulduğu beraberlik golü ve uzatmalar sonunda bir türlü gelmeyen galibiyet, maçı seri penaltı atışlarına götürdü. Marcus Rashford ve Jadon Sancho’yu penaltı atmaları için 118. dakikada oyuna alan İngiltere Teknik Direktörü Gareth Soutgate’in planları tutmadı... Penaltılarda Rashford topu direğe nişanlarken, Sancho da kötü bir vuruş yaparak topu kaleci Donnarumma’ya kaptırdı.

Rashford ve Sancho’yu almak bir kumardı

Ne acıdır ki Southgate penaltı kâbusunu daha önce de yaşamıştı. EURO 1996 yarı finalinde İnglitere, penaltı atışlarında Almanya’ya 6-5 yenilerek elenirken, iki takımda penaltı kaçıran tek futbolcu Southgate olmuştu. Ve aynı Southgate’in sadece penaltı atması için oyuna aldığı isimler vuruşları kaçırınca kupa İtalya’nın ellerinde yükseldi. Penaltıcıları yanlış seçtiği eleştirilerine hedef olan İngiliz teknik adam, konuyla ilgili olarak, “Saka, Rashford ve Sancho’nun penaltı atmalarına antrenmanlarda yaptığımız çalışmalar sonucunda karar verdik. Evet, Rashford ve Sancho’yu oyuna almak bizim için bir kumardı, ama bu kumarı daha erken oynasak belki maçı uzatmalarda kaybedebilirdik” diyerek kendini savundu.

İNGİLTERE 7 BÜYÜK TURNUVADAN PENALTILARLA ELENDİ

İtalya’ya penaltılarla yenilerek EURO 2020’yi kaybeden İngiltere, Avrupa şampiyonalarında 4, Dünya Kupası’nda da 3 kez penaltılarla elendi. 1990 Dünya Kupası’nda Batı Almanya’ya, 1998 Dünya Kupası’nda Arjantin’e, 2006 Dünya Kupası’nda da Portekiz’e penaltılarla yenilen İngilizler, EURO 1996’da Almanya, EURO 2004’te Portekiz, EURO 2012’de İtalya karşısında aynı hüsranı yaşadı.

İTALYANLAR’DAN TOM CRUİSE’A TEPKİ

Ünlü aktör Tom Cruise, önceki gün Londra’daki en çok konuşulan isimlerden biriydi. Öğle saatlerinde Wimbledon Tenis Turnuvası’nda novak Djokovic ile Matteo Berretti arasındaki final maçını tribünden izleyen Cruise, ardından EURO 2020’nin şampiyonluk karşılaşması için Wembley’deki yerini aldı. İngiltere’nin golü sonrası David Beckham ile birlikte yumruk tokuşturan Cruise’un bu anları İtalyanlar tarafından tepkiyle karşılandı.

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