Son dakika: Emrecan Uzunhan, Beşiktaş'a transfer oldu! İşte transferin maliyeti

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Spor Toto 1. Lig'de son 2 sezon İstanbulspor forması giyen 21 yaşındaki Emrecan Uzunhan'ın, yeni adresi Beşiktaş oldu.

Beşiktaş, genç stoperle 5 yıllık sözleşme imzalarken İstanbulspor'a 2 milyon Euro bonservis ücreti ödendi.

Siyah beyazlılardan KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Emrecan Uzunhan'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. İstanbulspor Kulübü'ne 2.000.000 Avro + KDV transfer bedeli ödenecektir. Oyuncu ile 2022-2023 sezonundan başlamak üzere beş sezon için anlaşmaya varılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Transferi sosyal medya hesabından duyuran İstanbulspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada ise "6 sezon altyapımızda, 2 sezon A takımımızda forma giyen ve şampiyonluğumuzda büyük emeği olan Emrecan Uzunhan Beşiktaş'a transfer olmuştur. Emrecan’a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Yolun açık olsun Emrecan Uzunhan" ifadelerine yer verildi.

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EMRECAN UZUNHAN KİMDİR?

26 Şubat 2001 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Emrecan Uzunhan altyapı kariyerinde Galatasaray ve İstanbulspor'da top koşturdu. Uzunhan profesyonel futbol kariyerine İstanbulspor formasıyla start verdi.

A Takım seviyesinde 25 maçta İstanbulspor'un formasını terleten 21 yaşındaki savunma oyuncusu söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 1 kez havalandırırken, 1 golün de pasını verdi.

1.89 boyundaki stoperin güncel piyasa değeri 525 bin Euro olarak gösteriliyor.

Sol ayağını etkili kullanan genç savunmacı, 2014-20 yılları arasında İstanbulspor altyapısından top koşturduktan sonra 2020-21 sezonunun başında A Takım kadrosuna yükseldi.

2020-21 sezonunda fazla forma şansı bulamayan Emrecan, 4 karşılaşmada görev yaparken söz konusu karşılaşmalarda 189 dakika sahada kaldı. 2021-22 sezonunda çıkış yapan genç savunmacı, Süper Lig'e geri dönen İstanbul ekibinin as oyuncularından biri olmayı başardı.

21 maçta 1542 dakika sahada kalan Uzunhan, rakip fileleri 1 kez havalandırırken, 1 golün asistini yapan isim oldu. Play-off etabında 3 karşılaşmada da 90 dakika sahada kalmayı başardı.