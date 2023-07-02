Emrecan Bulut'un film gibi hikayesi! Fabrikada çalışmaktan tek sezonda Beşiktaş'a...

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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarının ilk gününde ilk transferini de duyurdu. Siyah beyazlılar, TFF 2. Lig takımlarından Somaspor’dan Emrecan Bulut’u renklerine bağladı. 20 yaşında ve 1.85 metre boyundaki forvet oyuncusu, bu sezon oynadığı 34 maçta 16 gol attı ve 1 de asist yaptı. 4+1 yıllık sözleşme imzalanan Emrecan’ın son derece ilginç bir hayat hikayesi bulunuyor.

2020-21 YILLARINDA FUTBOLDAN UZAK KALDI, FABRİKADA ÇALIŞTI

Aslen Ardahanlı olan Emrecan Bulut, ailesiyle geldiği Manisa’da 2015 yılında Yunusemre Belediyespor’da futbola başladı. Uzun süre amatör kümede top koşturan Emrecan, Covid-19 pandemisi başlayınca futbolu bırakıp bir fabrikada işçi olarak çalışmaya başladı. 2020-21 yıllarını futboldan uzak geçiren Emrecan, 90 kiloya kadar çıktığı bu dönemin ardından sahalara amatör lig takımı Karaköy SFK ile döndü.

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19 TEMMUZ 2022'DE PROFESYONEL OLDU

Karaköy SFK’deki başarılı performansıyla TFF 2. Lig ekibi Somaspor’un teknik direktörü Burhanettin Basatemür’ün dikkatini çeken Emrecan Bulut, bu kulüpten gelen transfer teklifini kabul ederek, 19 Temmuz 2022’de kariyerinin ilk profesyonel sözleşmesine imza attı. Somaspor’daki tek sezonunda oynadığı 33 lig karşılaşmasında 15 gol atıp 1 asist yapan genç forvet oyuncusu, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki 1 maçta da 1 gol kaydetti.

SOMASPOR KULÜBÜ TARİHİNE GEÇTİ

Somaspor’un profesyonel lig tarihinde bir sezonda en çok gol atan futbolcu olan Emrecan Bulut, solak olmasına karşın sağ ayağını da çok iyi kullanıyor.

Beşiktaş, Emrecan için Somaspor’a 5 milyon TL bonservis bedeli ödeyecek.

Siyah beyazlı kulübün sosyal medya hesabından “Beşiktaş’a hoş geldin Emrecan” sözleriyle transferi duyurulan Emrecan, yeni takımının dün akşam yaptığı ilk antrenmana katıldı.