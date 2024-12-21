Emre Yazgan kimdir, nereli, kaç yaşında? Milli Judocu Emre Yazgan çığ düşmesi sonucu hayatını kaybetti!

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Emre Yazgan, genç yaşta judo sporunda gösterdiği performansla adından söz ettiren bir sporcu olarak dikkat çekmiştir. Özellikle Avrupa Kupası gibi prestijli turnuvalarda elde ettiği başarılarla tanınan Yazgan, Türkiye'nin judo geleceği için önemli bir isim olarak öne çıkmaktadır. Peki, Emre Yazgan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

EMRE YAZGAN KİMDİR?

Emre Yazgan, 16 yaşında bir Türk judocusudur. Judo kariyerine genç yaşta başlamış olan Yazgan, ulusal ve uluslararası alanda çeşitli başarılar elde etmiştir. Kendisini kanıtladığı ilk yıllarda hızla gelişim göstermiş ve judo sporuna olan ilgisi arttıkça başarıları da paralel olarak yükselmiştir. 2023 yılı itibarıyla kadet ve genç yaş kategorilerinde çeşitli uluslararası turnuvalara katılmış ve oldukça iyi dereceler elde etmiştir​.

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Emre Yazgan'ın judo kariyeri, henüz genç yaşlarda profesyonel anlamda uluslararası alanda kendini göstermeye başlamıştır. 2023 yılı itibarıyla katıldığı çeşitli Avrupa Kupası yarışmalarında ve diğer uluslararası organizasyonlarda birçok kez ödül almıştır. Özellikle 2024 yılına ait turnuvalarda dikkat çeken performansları ile tanınmaktadır.

uluslararası arenada elde ettiği derecelerle, gelecekte Türkiye'nin judo temsilcilerinden biri olma yolunda ilerlemektedir. Hem teknik hem de stratejik anlamda hızlı bir gelişim gösterdiği söylenebilir. Yazgan, -73 kg kategorisinde mücadele etmektedir ve bu alanda farklı turnuvalarda başarılı sonuçlar elde etmiştir

EMRE YAZGAN NE ZAMAN VEFAT ETTİ?

Erzurum Palandöken Dağı'nda yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı, Sultan Seki'si bölgesine tırmanırken çığ düştü. İki kişinin kar yığını altında kaldığı 3 kişinin de kurtarıldığı faciada milli judocu Emre Yazgan'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.