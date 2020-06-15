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GeriFutbol Emre Taşdemir’den Muslera ve Andeno’ye geçmiş olsun mesajı
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Haber Giriş: 15.06.2020 - 11:39,Son Güncelleme:

Emre Taşdemir’den Muslera ve Andeno’ye geçmiş olsun mesajı

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Emre Taşdemir’den Muslera ve Andeno’ye geçmiş olsun mesajı
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Hes Kablo Kayserispor’un sol bek oyuncusu Emre Taşdemir, Galatasaray Urugaylı kalecisi Fernando Muslera ve Rumen forvet Florin Andone için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Süper Ligin 27. haftasında dün oynanan Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera'ya ve Florin Andero’ya dünyanın her yerinden geçmiş olsun mesajları geliyor.

Devre arasında Galatasaray’dan kiralık olarak Hes Kablo Kayserispor’a gelen Emre Taşdemir yaptığı paylaşımda, “Çok geçmiş olsun kaptan. Umarım en yakın zamanda sağlığına kavuşursun. Dualarım seninle” derken Andone için ise, “Geçmiş olsun Andone” ifadelerini kullandı.

Emre Taşdemir’den Muslera ve Andeno’ye geçmiş olsun mesajı

 

Emre Taşdemir’den Muslera ve Andeno’ye geçmiş olsun mesajı

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