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Erkekler 50 metre kurbağalama dünya rekorunun (24.95 saniye) sahibi Emre, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonun son gününde havuza girdi.
Yarışın ilk bölümünü önde götüren Emre, 25.56'lık derecesiyle Çinli Qin Haiyang'ın 0.14 saniye gerisinde 2. sırayı aldı.
Milli yüzücü, ülkemize Dünya Şampiyonası’nda elde edilen ilk gümüş madalyayı kazanmış oldu.
Türkiye böylece şampiyonayı birer gümüş ve bronz madalyayla tamamladı.
Kuzey Tunçelli, erkekler 1500 metre serbest stilde bronz madalya elde etmişti.
FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM
Emre Sakçı'nın kulübü Fenerbahçe, sporcusu için tebrik paylaşımı yaptı.
Emre Sakçı’dan tarihi başarı: Fenerbahçemizin rekortmen yüzücüsü Dünya İkincisi oldu.
50 metre kurbağalama finalinde yarışan Fenerbahçeli millî rekortmen yüzücü Emre Sakçı, 25:56’lık derecesi ile ülkemize Dünya Şampiyonası’nda elde edilen ilk gümüş madalyayı kazandırmış oldu.
BAKAN BAK TEBRİK ETTİ
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 50 metre kurbağalamada gümüş madalya kazanan Emre Sakçı için tebrik mesajı yayımladı.
Bak, tebrik mesajında "Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 50 metre kurbağalamada 25.56'lık derecesiyle ikinci olarak gümüş madalya kazanan Emre Sakçı'yı tebrik ediyorum. Milli sporcumuzun başarısında emeği olanlara teşekkür ediyorum. Emre Sakçı'nın başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.