×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriDiğer Haberleri

Emre Sakçı'dan tarihi başarı!

Güncelleme Tarihi:

#Yüzme#Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası#Emre Sakçı
Emre Sakçıdan tarihi başarı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2024 22:03

Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden Emre Sakçı, erkekler 50 metre kurbağalamada gümüş madalya kazandı.

Haberin Devamı

Erkekler 50 metre kurbağalama dünya rekorunun (24.95 saniye) sahibi Emre, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonun son gününde havuza girdi.

Yarışın ilk bölümünü önde götüren Emre, 25.56'lık derecesiyle Çinli Qin Haiyang'ın 0.14 saniye gerisinde 2. sırayı aldı.

Milli yüzücü, ülkemize Dünya Şampiyonası’nda elde edilen ilk gümüş madalyayı kazanmış oldu.

Türkiye böylece şampiyonayı birer gümüş ve bronz madalyayla tamamladı.

Kuzey Tunçelli, erkekler 1500 metre serbest stilde bronz madalya elde etmişti.

Gözden KaçmasınMourinho kötü haberi verdi: Sezonu kapattıMourinho kötü haberi verdi: Sezonu kapattıHaberi görüntüle

FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM

Emre Sakçı'nın kulübü Fenerbahçe, sporcusu için tebrik paylaşımı yaptı.

Emre Sakçı’dan tarihi başarı: Fenerbahçemizin rekortmen yüzücüsü Dünya İkincisi oldu.

50 metre kurbağalama finalinde yarışan Fenerbahçeli millî rekortmen yüzücü Emre Sakçı, 25:56’lık derecesi ile ülkemize Dünya Şampiyonası’nda elde edilen ilk gümüş madalyayı kazandırmış oldu.

Haberin Devamı

BAKAN BAK TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 50 metre kurbağalamada gümüş madalya kazanan Emre Sakçı için tebrik mesajı yayımladı.

Bak, tebrik mesajında "Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 50 metre kurbağalamada 25.56'lık derecesiyle ikinci olarak gümüş madalya kazanan Emre Sakçı'yı tebrik ediyorum. Milli sporcumuzun başarısında emeği olanlara teşekkür ediyorum. Emre Sakçı'nın başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yüzme#Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası#Emre Sakçı

BAKMADAN GEÇME!