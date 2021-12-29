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Emre Sakçı: "Elimden çalınan dünya şampiyonluğunu telafi ettim"

#Emre Sakçı#Yüzme Sporu#Fenerbahçe
Emre Sakçı: Elimden çalınan dünya şampiyonluğunu telafi ettim
Süleyman Arat

Dünya rekoru kıran Emre Sakçı, Hürriyet’e konuştu. Üst üste kırdığı rekorlara önceki gün Gaziantep’te 50 metre kurbağalamada 24.95 ile dünya kısa kulvar rekorunu da ekleyen Emre Sakçı hakkında merak edilenleri, bilinmeyenleri ve hedeflerini Hürriyet’e anlattı.

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“Bir yıl içerisinde suda 3 bin 500 km yüzdüğüm için tatilde deşarj olmak için başka aktiviteler yapmaya çalışıyorum. Ama sudan da kaçamıyorum, denize girip yüzmek de keyifli.”

Dünya rekoru kırdığını öğrenince ne hissettin? O anki duyguların nelerdi?

DÜNYA ŞAMPiYONASINDAKi BURUKLUĞU GiDERDiM

Aslında duvara vurunca rekoru kırdığımı biliyordum. İçimde elimden çalınan dünya şampiyonluğunun burukluğu vardı. Hakkımın yenmesini telafi ettim. (Sakçı 50m kurbağalama yarı finalinde serisini 1. bitirse de dönüşte hata yaptığı gerekçesiyle diskalifiye edilmişti.)

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Yüzmede idolün kim? Ayrıca İzmir’de yaşıyorsun ama F.Bahçe sporcususun. Bu nasıl oldu?

iDOLÜM YOK, KENDiMi AŞMAYA ÇALIŞIYORUM

Bir idolüm yok, kendi sınırlarımı aşmaya, sınırlarımı bulmaya, olabileceğimin en iyisi olmaya çalışıyorum. İlk lisansım Ege Üniversitesi’nde çıktı. Sonra hocam Türker Oktay’a geçtim. O F.Bahçe’de çalıştığı için ben de transfer olmuş oldum. 2010’dan beri buradayım.

Kulaç uzunluğun, ayakkabı numaran ve boyun nedir? Emre sakçı’nın 24 saati nasıl geçiyor?

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BOYUM 2.03, KULAÇ UZUNLUĞUM 2.15 METRE 

Kulaç uzunluğum; 2.15, ayağım 47 numara, boyum da 2.03. 6’da uyanıyorum, idmana gidiyorum. 9’da dönüyorum. Online derse katılıyorum.15.30-16.00 akşam idmanı başlıyor. 20.00’a kadar sürüyor. Masaj ve benzeri çalışma sonrası 23.00 gibi yatıyorum.

Yüzmede kısa ve uzun vadede Emre Sakçı’nın hedefleri arasında neler bulunuyor?

50 VE 100 METREDE DÜNYA REKORU KIRMAK iSTiYORUM

İlk hedefim 2022 Dünya Kısa Kulvar Şampiyonası’nda 50 ve 100 metrede dünya rekorları kırmak. Ardından uluslararası ligde iyi bir performans elde etmek. Uzun vadede kendi sınırlarımı keşfedip zorlamak ve bunları aşmak istiyorum.·

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#Emre Sakçı#Yüzme Sporu#Fenerbahçe

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