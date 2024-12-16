Emre Sakçı dünya ikincisi

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Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda mücadele eden Emre Sakçı, erkekler 50 metre kurbağalamada gümüş madalya kazandı. Erkekler 50 metre kurbağalama dünya rekorunun (24.95 saniye) sahibi olan F.Bahçe Kulübü sporcusu Emre, yarışın ilk bölümünü önde götürse de 25.56’lık derecesiyle Çinli Qin Haiyang’ın 0.14 saniye gerisinde ikinci sırayı aldı. Türkiye böylece şampiyonayı birer gümüş ve bronz madalyayla tamamladı. Kuzey Tunçelli de, erkekler 1500 metre serbest stilde bronz madalya elde etmişti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan Emre Sakçı için tebrik mesajı yayımladı