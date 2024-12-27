×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş Kullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Emre Mor'a sürpriz talip! Hem Eyüpspor hem de Fenerbahçe ile görüşecekler

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Emre Mor#Fenerbahçe
Emre Mora sürpriz talip Hem Eyüpspor hem de Fenerbahçe ile görüşecekler
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2024 10:10

Eyüpspor'da yeni yeni forma şansı bulmayan başlayan Emre Mor'a bir diğer Süper Lig ekibi talip oldu.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'den ayrılan ve Eyüpspor'a kiralık transfer olan Emre Mor, yeni takımında ilk yarının son maçlarında süre bulmaya başladı.

Teknik direktörü Arda Turan'a jest olarak 66 numaralı formayı giyen Emre Mor'a Süper Lig ekibi Sivasspor talip oldu.

Bülent Uygun ile yollarını ayıran ve takımın başına Ömer Erdoğan'ı getirerek yeniden çıkışa geçmek isteyen Sivasspor, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

Gözden KaçmasınSon Dakika: Fatih Terimin yeni takımı resmen açıklandı Al-Shabab duyurdu: Videoyu bitirelimSon Dakika: Fatih Terim'in yeni takımı resmen açıklandı! Al-Shabab duyurdu: 'Videoyu bitirelim'Haberi görüntüle

HEM EYÜPSPOR HEM DE FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞECEKLER

Fanatik'in haberine göre Emre Mor ile büyük ölçüde anlaşan Sivasspor, transfer dönemi başlayınca Eyüpspor ve Fenerbahçe ile görüşerek oyuncuyu kadrosuna katmaya çalışacak.

ÖMER ERDOĞAN ÇOK İSTİYOR

Emre Mor'u teknik direktör Ömer Erdoğan'ın çok istediği belirtildi.

ARDA TURAN'IN BEKLENTİSİ BÜYÜK

Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan, rahatsızlığını atlatıp takıma dönen Emre Mor'la ilgili her konuşmasında ondan beklentisinin yüksek olduğunu söylüyordu.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Emre Mor#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!