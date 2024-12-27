Emre Mor'a sürpriz talip! Hem Eyüpspor hem de Fenerbahçe ile görüşecekler

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Fenerbahçe'den ayrılan ve Eyüpspor'a kiralık transfer olan Emre Mor, yeni takımında ilk yarının son maçlarında süre bulmaya başladı.

Teknik direktörü Arda Turan'a jest olarak 66 numaralı formayı giyen Emre Mor'a Süper Lig ekibi Sivasspor talip oldu.

Bülent Uygun ile yollarını ayıran ve takımın başına Ömer Erdoğan'ı getirerek yeniden çıkışa geçmek isteyen Sivasspor, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

HEM EYÜPSPOR HEM DE FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞECEKLER

Fanatik'in haberine göre Emre Mor ile büyük ölçüde anlaşan Sivasspor, transfer dönemi başlayınca Eyüpspor ve Fenerbahçe ile görüşerek oyuncuyu kadrosuna katmaya çalışacak.

ÖMER ERDOĞAN ÇOK İSTİYOR

Emre Mor'u teknik direktör Ömer Erdoğan'ın çok istediği belirtildi.

ARDA TURAN'IN BEKLENTİSİ BÜYÜK

Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan, rahatsızlığını atlatıp takıma dönen Emre Mor'la ilgili her konuşmasında ondan beklentisinin yüksek olduğunu söylüyordu.

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