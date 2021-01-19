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GeriFutbol Emre Mor yine transfer oluyor! Yeni takımını duyurdular...
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Futbol
Haber Giriş: 19.01.2021 - 16:36 | Son Güncelleme:

Emre Mor yine transfer oluyor! Yeni takımını duyurdular...

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Galatasaray ve Olympiakos'ta kiralık olarak forma giydikten sonra tekrar Celta Vigo'ya dönen Emre Mor için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

La Liga takımlarından Celta Vigo forması giyen Emre Mor için transfer iddiası ortaya atıldı. İspanyol basınının haberine göre bir başka La Liga ekibi Eibar, Emre Mor'u kadrosuna katmak istiyor.

Hücum hattına hızlı bir oyuncu transferi isteyen Eibar'ın bu nedenle Emre Mor'a yöneldiği ve transfer için Celta Vigo'nun kapısını çalacağı belirtildi. Celta Vigo'nun da ayrılığa sıcak baktığına yer verildi.

Celta Vigo ile bu sezon toplam 11 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu 1 gol ve 1 asist ile mücadele etmişti.

Emre Mor yine transfer oluyor Yeni takımını duyurdular...

Emre Mor yine transfer oluyor Yeni takımını duyurdular...

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