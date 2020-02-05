Emre Mor sürprizi! 8 milyon euro... | Son Dakika Transfer Haberleri

Galatasaray'ın Celta Vigo'dan kiraladığı ve devre arasında Yunan ekibi Olympiakos'a gönderdiği Emre Mor'un sözleşmesinde şartlı opsiyon olduğu ortaya çıktı.



Sarı kırmızılılar, sezon başında Celta Vigo’dan kiraladığı Emre Mor’u devre arasında Olympiakos’a göndermişti.

Yunan ekibinin Emre ile yaptığı sözleşmede şartlı satın alma opsiyonu olduğu öğrenildi. Fanatik'in haberine göre; Emre yarım devrede maçların yarısında oynama şansı yakalarsa 8 milyon euro karşılığında bonservisi mecburen alınacak.

Emre Mor’un eski menajeri Muzzi Özcan, genç futbolcuyla yollarının neden ayrıldığını ilk kez açıkladı. Özcan, Inter'e transfer süreci hakkında da çarpıcı ifadeler kullandı.



Spor Arena'dan Barlas Ateşli'nin röportajı şöyle;



İtalyan basını, Emre Mor’un Inter’e transferinin 5 milyon avroluk menajerlik ücreti yüzünden iptal olduğunu yazmıştı. Adım adım nasıl gelişti o süreç?

Borussia Dortmund, Emre Mor’u satma kararı almıştı. Ben de Inter’den 15 milyon avroluk teklif getirmiştim. Anlaşma sağlanmıştı. Kontrat detaylarını konuşmak için Milano’ya gittik. Hiçbir sorun çıkmadı, ön protokol imzaladık. Belgelerin hepsi bende var. Daha sonra ben döndüm ve Emre ile konuştum. Dortmund’dan kazandığının neredeyse iki katını kazanacaktı. Hemen kabul etti. Ben de Inter’i arayıp kabul ettiğimizi bildirdim. Bu görüşmeden sonra Inter bizden birkaç gün süre istedi. Dortmund ile bonservisin ödeme şeklini görüşmek istediler. Finansal Fair Play’e takılmamak için ödeme koşullarıyla ilgili pazarlık yapma amacındaydılar.



EMRE MOR İÇİN KENDİ MENAJERLİK ÜCRETİMDEN VAZGEÇTİM”

Bir gün bana Inter’den telefon geldi. “Dortmund bizden anlaştığımızdan daha fazla para istiyor” dediler. Yeniden masaya oturduk. Emre Mor’un kontratında dokunulmaması için kendi menajerlik payımdan vazgeçtim. Dortmund bana satıştan %15 pay verecekti zaten. Inter vermese de olurdu. Bu teklifi kabul ettiler, menajerlik sözleşmesi revize edildi. Ama Emre Mor’un mevcut kontratına dokunmamalarını istedim.



“BİR TEK FATİH TERİM OLUMLU KONUŞMUŞ”

Inter, Emre Mor’un transferine ilişkin 6-7 kişiyle görüşmüş. Hepsi eski hocaları… Bunlardan yalnızca bir kişi Emre Mor’la ilgili olumlu görüş bildirmiş; o da Fatih Terim. Kalan hepsi kötülemiş. Ben de dedim ki, “Emre Mor, Danimarka’yı bırakıp Türk milli takımını tercih ettiği için kötülemişlerdir.” Bu transferden biraz korktuklarını söylediler. Ben de Dortmund’da hiçbir sıkıntı yaşanmadığını savunarak Emre Mor’a kefil oldum. Her oyuncunun bir kusuru vardır. Emre Mor da dört dörtlük bir futbolcu değil. Negatif yönleri var ancak pozitif yönleri daha fazladır.



“LUCESCU BİZİ DUSSELDORF’TA EKTİ”

Inter’le görüştüğümüz dönemde, Mircea Lucescu, Türk milli takımının başına yeni geçmişti. Yurt dışında oynayan Türk oyuncularla bir toplantı ayarladı. Ömer Toprak, Nuri Şahin, Kaan Ayhan, Emre Mor falan… Hepimiz bu toplantı için Düsseldorf’a gittik. Gittik ama bir baktık Lucescu yok, Tayfur Havutçu var. Tayfur Hoca bize dedi ki; “Lucescu’nun acil işi vardı, Dortmund’a uçtu”. Emre de dedi ki, “Madem hoca Dortmund’a gidecekti biz neden kalkıp Dortmund’dan Düsseldorf’a geldik.



“EMRE MOR TELEFONLARI AÇMADI”

Emre bu konu hakkında Mircea Lucescu’ya baya sinirlenmişti. Bu olay kapandıktan sonra Tayfur Hoca, Emre Mor’u aradı. Emre Mor da numarayı tanımadığı için ve son yaşanan olaya öfkeli olduğu için telefonu açmadı. Bunun üzerine Tayfur Hoca beni aradı. Lucescu’nun, Emre Mor’la görüşmek istediğini iletti. Ben de dedim ki, “Şu an Milano’dayım. Akşama Dortmund’a geçeceğim. Milano’da olduğumu öğrenince “Hayırdır?” diye sordu. Ben de Emre Mor’un Inter’e transfer olacağını söyledim. O sırada Tayfur Hoca yine beni aradı, Lucescu’nun Emre Mor ile konuşmak istediğini iletti. Ben de Emre’ye bu işi uzatmamasını söyledim. Çünkü Lucescu, Inter’in hocası. Bu süreçte Lucescu ile iletişimde kalması bizim için olumlu olurdu.



“EMRE MOR İLE LUCESCU YÜZÜNDEN AYRILDIK”

Neyse Emre Mor telefonu aldı, konuşuyor da konuşuyor… İngilizce konuşuyorlar tabi… Meğerse Lucescu, Emre Mor’a benden ayrılmasını söylemiş. O sırada haberim yok tabi bu konuşmalardan. Ertesi gün Tayfur Hoca’yı aradım. Lucescu’nun Inter’le konuşmasını ve transfere ön ayak olmasını rica ettim. Çünkü Inter’in eski hocası, orada seviliyor ve sayılıyor. İyi bir baskı olurdu. Birkaç gün sonra Emre, menajerlik ilişkimizi bitirmemizi istediğini söyledi. Sebebini sorduğumda, Inter transferinin benim yüzümden yattığını ifade etti. “Sen manyak mısın, elimizde imzalar var. Böyle bir şey olamaz” dedim. “Kendi menfaatlerim ya da para için senin kariyerine zarar vermem. Bunlar yalan” dedim. Daha sonra bunları ona kimin anlattığını sordum, Lucescu olduğunu öğrendim.





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