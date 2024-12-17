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Emre Mor golle geri döndü! Eyüpspor 4-1 Etimesgut Belediyespor

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#Eyüpspor#Emre Mor#Eyüpspor Etimesgut Belediyespor
Emre Mor golle geri döndü Eyüpspor 4-1 Etimesgut Belediyespor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2024 15:00

Ziraat Türkiye Kupası’nda Eyüpspor ile Etimesgut Belediyespor, kozlarını paylaştı. Eyüpspor, rakibini farklı mağlup ederek turladı.

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Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan tüm hızıyla sürerken Eyüpspor ile Etimesgut Belediyespor, karşı karşıya geldi.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 13.00'te başlayan karşılaşmayı kazanan taraf Eyüpspor oldu. Ev sahibi ekip, rakibini 4-1 mağlup ederek turladı.

Eyüpspor – Etimesgut Belediyespor: 4-

Goller: 27' Emre Mor, 34', 51' (P), 72' (P) Bruno / 44' Nihat Koç

27' Hızlı gelişen Eyüpspor atağında Emre Mor, Sinan Gümüş'ün pasında sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı ve şık bir plaseyle takımını öne geçirdi. Sakatlıktan döndükten sonra ilk maçına çıkan Emre Mor, golle sahalara döndü. 

34' Eyüpspor farkı ikiye çıkardı. Bruno 34'te topu filelerle buluşturdu. Asist kaleci Birkan Tetik'ten.

44' Köşe vuruşu kullanan konuk takım Etimesgut Belediyespor'da arka direkte topla buluşan Nihat Koç, yaptığı kafa vuruşuyla farkı 1'e indiren golü kaydetti. 

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51' Eyüpspor'un kazandığı penaltıda topun başına geçen Bruno, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

72' Ev sahibi ekibin kazandığı ikinci penaltıda yine topun başına geçen Bruno, fileleri sarsarak farkı 3'e yükseltti.

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#Eyüpspor#Emre Mor#Eyüpspor Etimesgut Belediyespor

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