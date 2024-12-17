Emre Mor golle geri döndü! | CANLI Eyüpspor - Etimesgut Belediyespor

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Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan tüm hızıyla sürerken Eyüpspor ile Etimesgut Belediyespor, kozlarını paylaşıyor.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 13.00'te başlayan karşılaşmayı canlı aktarıyoruz...
CANLI: Eyüpspor – Etimesgut Belediyespor: 4-1(İKİNCİ YARI OYNANIYOR)
Goller: 27' Emre Mor, 34', 51' (P), 72' (P) Bruno / 44' Nihat Koç
27' Hızlı gelişen Eyüpspor atağında Emre Mor, Sinan Gümüş'ün pasında sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı ve şık bir plaseyle takımını öne geçirdi. Sakatlıktan döndükten sonra ilk maçına çıkan Emre Mor, golle sahalara döndü.
34' Eyüpspor farkı ikiye çıkardı. Bruno 34'te topu filelerle buluşturdu. Asist kaleci Birkan Tetik'ten.
44' Köşe vuruşu kullanan konuk takım Etimesgut Belediyespor'da arka direkte topla buluşan Nihat Koç, yaptığı kafa vuruşuyla farkı 1'e indiren golü kaydetti.
51' Eyüpspor'un kazandığı penaltıda topun başına geçen Bruno, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.
72' Ev sahibi ekibin kazandığı ikinci penaltıda yine topun başına geçen Bruno, fileleri sarsarak farkı 3'e yükseltti.
🔙 Emre Mor golle geri döndüpic.twitter.com/a0nQlRmQ0K— Spor Arena (@sporarena) December 17, 2024