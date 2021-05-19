Emre Kocadağ'dan iddialı açıklama! "Gelecek 10 yıla damga vuracak..."

Maddi ve manevi anlamda çok değerli bir şampiyonluk olduğunu belirten Kocadağ, "En anlamlı şampiyonluklardan birini yaşadık. Çok mutluyuz. Bundan sonraki hedef artık orta ve uzun vadedeki planlara geçme vakti bence Beşiktaş için. Bu şampiyonluk, Beşiktaş'ın hem maddi hem de manevi şekilde değerlendireceği bir şampiyonluk." şeklinde konuştu.



Beşiktaş'ın gelecek yıllara damga vuracağı bir sistem oluşturmak istediklerini belirten Kocadağ, "Her sene kafaya oynayan, belki 10 sene sonra da Türkiye'nin en fazla şampiyon olan takımının altyapısını kurabilirsek, biz oluruz, olmayız, bundan sonra Beşiktaş'a gelecek yönetimler bunun devamını getirirler. Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük kulübü." dedi.

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