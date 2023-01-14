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Emre Kocadağ: "Vincent Aboubakar gündemimizde"

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#Transfer#Beşiktaş#Emre Kocadağ
Emre Kocadağ: Vincent Aboubakar gündemimizde
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2023 19:24

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Konyaspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Asbaşkan Emre Kocadağ transfere ilişkin olarak açıklamalar yaptı.

Karşılaşmanın ardından A Spor'a konuşan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Taraftarlarımız, Konya'da bizi inanılmaz destekledi. Daha ligin ortasında, özellikle sosyal medyada Beşiktaş üzerinden negatif algı yaratmaya çalışanlara örnek olur taraftarlarımızın Beşiktaş duruşu ve sahiplenişi" dedi.

Weghorst ve Aboubakar konusunda da soruları yanıtlayan Emre Kocadağ, "Vincent Aboubakar gündemimizde. Kulübündeki durumu netleştiğinde bakacağız. Weghorst ile ayrılık yaşadık. M.United'dan teklif alıyor kulübü, bize aksettikten sonra oyuncuyla birkaç kez görüştük. Bonservisini almak istediğimizi söyledik. Olayın maddiyatla alakalı olmadığını bize bildirdi" ifadelerini kullandı.

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#Transfer#Beşiktaş#Emre Kocadağ

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