Emre Kılınç: 'Çok mutluyuz, çok gururluyuz!'

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Samsunspor, 3. hafta maçında Malta ekibi Hamrun Spartans'ı konuk etti.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kırmızı-beyazlılar 3-0 gibi net bir golle kazandı. Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Carlo Holse, 58. dakikada Emre Kılınç ve 76. dakikada Marius Mouandilmadji kaydetti.

Bu sonucun ardından 3'te 3 yapan Samsunspor puanını 9'a yükseltti ve liderlik koltuğuna oturdu.

EMRE KILINÇ: "ÇOK MUTLU VE GURURLUYUZ"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Samsunsporlu futbolculardan Emre Kılınç, galibiyeti hak ettiklerini belirterek, "Bu galibiyeti hak ettik. 3'te 3 ile başladık. Bilmiyorum daha önce Avrupa'ya 3'te 3 ile başlayan Türk takımı var mı ama biz çok mutluyuz. Çok gururluyuz. Maç maç bakıyoruz. Dün yok, yarın yok. Bugün tadını çıkaracağız. Bundan sonraki maçlarda da kazanıp ilk 8'de çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

ZEKİ YAVRU: "BİZİM İÇİN GÜZEL BİR GALİBİYET OLDU"

Futbolda hiçbir maçın kolay olmadığını söyleyen takım kaptanı Zeki Yavru ise şunları söyledi:

"İki zor karşılaşmanın ardından herkesin kolay göreceği maçtı belki ama futbolda hiçbir maç kolay değil. Bu maçların atmosferi farklı. Bunun bilincindeydik. Buna göre hazırlandık. Bizim için güzel bir galibiyet oldu. Taraftarımızın da sayısı bugün fazlaydı. Bizi mükemmel desteklediler.

Çok mutluyuz. 2'de 2 gidiyor Türk takımları bu hafta. İnşallah Fenerbahçe'nin galibiyetiyle 3'te 3 yapıp milletimizi iyice gururlandırırız. Türk futbolunu ileriye taşımak için büyük adımlar atarız. Fenerbahçe'ye de başarılar dileriz. Onlar da kazanırsa 3'te 3'leri 3. hafta yaparız.

Her Türk insanının hayali milli formayı giymek. Yetkililerin tercihi tabii ki ama biz şu an Samsunspor'dan birilerinin o formaya layık olduğunu görmek istiyoruz. Ben veya bir başkası... Bu bizi mutlu eder."