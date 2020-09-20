MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Galatasaray'da Emre Kılınç'tan itiraf: "Arda ağabey bizi hemen kabul etti"
GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'da Emre Kılınç'tan itiraf: "Arda ağabey bizi hemen kabul etti"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 20.09.2020 - 21:34 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da Emre Kılınç'tan itiraf: "Arda ağabey bizi hemen kabul etti"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Galatasaray'da Emre Kılınç'tan itiraf: "Arda ağabey bizi hemen kabul etti"
Abone Olgoogle-news

Galatasaray'ın yeni transferi Emre Kılınç, Başakşehir maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Müsabaka sonrası konuşan Kılınç, "1. haftada 3. maçımızı oynadık, 3 maçı da kazandık, kolay değil. Biz birbirimiz için savaşan bir takımız. Hocamız, Arda ağabey bizi hemen kabul etti, yıllardır bu takımda oynuyormuşuz gibi. Böyle olunca uyum da kolay oluyor." ifadelerini kullandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle