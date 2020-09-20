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Son Dakika | Galatasaray'da Emre Kılınç'tan itiraf: "Arda ağabey bizi hemen kabul etti"
Galatasaray'ın yeni transferi Emre Kılınç, Başakşehir maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.
Müsabaka sonrası konuşan Kılınç, "1. haftada 3. maçımızı oynadık, 3 maçı da kazandık, kolay değil. Biz birbirimiz için savaşan bir takımız. Hocamız, Arda ağabey bizi hemen kabul etti, yıllardır bu takımda oynuyormuşuz gibi. Böyle olunca uyum da kolay oluyor." ifadelerini kullandı.
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