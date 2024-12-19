×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Emre Kargın kimdir, nereli, kaç yaşında? Hakem Emre Kargın'ın kariyeri ve biyografi bilgileri

Güncelleme Tarihi:

#Emre Kargın#Emre Kargın Kimdir#Emre Kargın Nereli
Emre Kargın kimdir, nereli, kaç yaşında Hakem Emre Kargının kariyeri ve biyografi bilgileri
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2024 15:57

Emre Kargın kimdir sorusu, hayatı ve kariyeri hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. İzmir bölgesinin hakemlerinden olan Kargın, futbol hakemliği kariyerine 2011 yılında başlamış ve hızla yükselerek Süper Lig hakemliği seviyesine ulaşmıştır. Ayrıca ziraat mühendisliği eğitimi alan Kargın, İngilizceyi de iyi derecede bilmektedir. Peki, Emre Kargın kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

Haberin Devamı

Emre Kargın, Türk futbolunun önemli hakemlerinden biridir. 2011 yılında hakemliğe adım atarak, kısa sürede önemli bir başarıya imza atmış ve 2020-2021 sezonunda üst klasman hakemi olarak atanmıştır. Süper Lig, Türkiye Kupası ve 1. Lig gibi prestijli organizasyonlarda görev almış olan Kargın, performansı ile dikkat çekmiştir. Peki, Emre Kargın kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

EMRE KARGIN KİMDİR?

Emre Kargın, 1990 yılında Fethiye'de dünyaya gelmiştir. Asıl mesleği ziraat mühendisliği olan Kargın, hakemlik kariyerine 2011 yılında başlamıştır. İzmir bölgesinin hakemlerinden olan Emre Kargın, TFF 2. Lig’de görev aldığı ilk yıllarda dikkatleri üzerine çekmiş, zamanla daha üst liglerde de görev yapmaya başlamıştır.

Haberin Devamı

EMRE KARGIN KARİYERİ

Emre Kargın, futbol hakemliği kariyerine 2011 yılında adım atmış ve TFF 2. Lig’de maç yönetmeye başlamıştır. Gösterdiği başarılı performans ile hızlı bir şekilde yükselerek, 2020-2021 sezonunda üst klasman hakemi olarak atanmıştır​.

Süper Lig, Türkiye Kupası ve 1. Lig gibi prestijli maçlarda görev almıştır. 2024 yılında Süper Lig hakemi olarak atanan Kargın, Türk futbolunun en üst seviyesinde görev yapma fırsatını yakalamıştır​.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emre Kargın#Emre Kargın Kimdir#Emre Kargın Nereli

BAKMADAN GEÇME!