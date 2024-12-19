Emre Kargın kimdir, nereli, kaç yaşında? Hakem Emre Kargın'ın kariyeri ve biyografi bilgileri

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Emre Kargın, Türk futbolunun önemli hakemlerinden biridir. 2011 yılında hakemliğe adım atarak, kısa sürede önemli bir başarıya imza atmış ve 2020-2021 sezonunda üst klasman hakemi olarak atanmıştır. Süper Lig, Türkiye Kupası ve 1. Lig gibi prestijli organizasyonlarda görev almış olan Kargın, performansı ile dikkat çekmiştir. Peki, Emre Kargın kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

EMRE KARGIN KİMDİR?

Emre Kargın, 1990 yılında Fethiye'de dünyaya gelmiştir. Asıl mesleği ziraat mühendisliği olan Kargın, hakemlik kariyerine 2011 yılında başlamıştır. İzmir bölgesinin hakemlerinden olan Emre Kargın, TFF 2. Lig’de görev aldığı ilk yıllarda dikkatleri üzerine çekmiş, zamanla daha üst liglerde de görev yapmaya başlamıştır.

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EMRE KARGIN KARİYERİ

Emre Kargın, futbol hakemliği kariyerine 2011 yılında adım atmış ve TFF 2. Lig’de maç yönetmeye başlamıştır. Gösterdiği başarılı performans ile hızlı bir şekilde yükselerek, 2020-2021 sezonunda üst klasman hakemi olarak atanmıştır​.

Süper Lig, Türkiye Kupası ve 1. Lig gibi prestijli maçlarda görev almıştır. 2024 yılında Süper Lig hakemi olarak atanan Kargın, Türk futbolunun en üst seviyesinde görev yapma fırsatını yakalamıştır​.