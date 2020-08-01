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Futbol
İbrahim ALİOĞLU - Ali DANAŞ / İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 01.08.2020 - 10:52,Son Güncelleme:

Emre Kaplan: "Şampiyonluktaki en büyük pay Okan hocanın..."

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Emre Kaplan: "Şampiyonluktaki en büyük pay Okan hocanın..."
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Medipol Başakşehir'in genç oyuncusu Emre Kaplan, yaşadığı şampiyonluk sevincini Demirören Haber Ajansı'na (DHA) değerlendirdi.

Genç yaşta Süper Lig'de şampiyonluk yaşadığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Kaplan, "Bu yaşta şampiyonluk yaşadığım için çok mutluyum. Önümüzdeki sezonlarda umarım nice şampiyonluklar yaşarım" diye konuştu. 

"ŞAMPİYONLUKTAKİ EN BÜYÜK PAY SAHİBİ OKAN HOCANIN"

Ligin başından bu yana inanarak çalıştıklarını belirten genç oyuncu, "Ligin başından sonuna kadar inanarak çalıştık. Sezon sonuna kadar inandığımız bir şampiyonluk vardı. Rakiplere bakmadık, o hafta hangi takımla oynuyorsak ona baktık. Şampiyonluk bizi çok mutlu etti. Okan hoca bu şampiyonluktaki en büyük pay sahibi" şeklinde konuştu. 

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olmaları ve o atmosferde oynamanın çok farklı olacağını dile getiren Kaplan, "Umarım Şampiyonlar Ligi'nde şans bulurum. Genç oyuncular olarak Şampiyonlar Ligi çok farklı bir yer. Takım adına muhteşem bir atmosfer. Seneye çok güzel olacak" açıklamasında bulundu. 

 

Emre Kaplan: Şampiyonluktaki en büyük pay Okan hocanın...

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