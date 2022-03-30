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Emre Güral Güral kimdir, kaç yaşında? İşte Emre Güral'ın biyografisi

#Emre Güral#Emre Güral Kimdir
Emre Güral Güral kimdir, kaç yaşında İşte Emre Güralın biyografisi

Geçtiğimiz sezon MKE Ankaragücü forması giyen ve bu sezon boşta olan Emre Güral, İtalya Serie B takımlarından Crotone’a transfer oldu. Bu gelişmenin ardından Emre Güral'ın kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Emre Güral Güral kimdir, kaç yaşında?

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Türkiye'de geçtiğimiz sezonlarda Trabzonspor, Eskişehirspor, Antalyaspor ve MKE Ankaragücü formaları giyen Emre Güral İtalya'da top koşturacak. 2020-2021 sezonunda Ankaragücü formasıyla 26 maça çıkan Güral, 4 gole imza atmıştı. İşte, Emre Güral'ın biyografisi...

1989 yılında Almanya Offenbach kentinde dünyaya geldi. Futbol hayatına SC Egelsbach ile adım attı. Sonrasında Eintracht Frankfurt seçmelerine girmiş ve başarılı olarak seçmeleri kazanarak futbol yaşantısına Frankfurt takımında devam etmiştir.

Sonrasında; Jahn Regensburg, Elversberg, Bucaspor, Trabzonspor, Eskişehir formalarını giyen Emre Güral, Antalyaspor ve MKE Ankaragücü takımlarında kariyerini sürdürdü.

Bu sezon boşta olan Güral, Serie B takımlarından Crotone'a transfer oldu. Yeni takım arkadaşları ile ilk antrenmanına çıkan 32 yaşındaki oyuncu, 30 Haziran 2022 tarihine sözleşme imzaladı. Crotone, bu sezon ligde 19 puanla 19. sırada yer alıyor.

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