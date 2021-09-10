Emre Demir kimdir? Genç oyuncu Barcelona ile anılıyor

Emre Demir, 15 Ocak 2004 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Nisan 2014'te Kayserispor'da filiz lisansı çıkan Emre Demir, hızı ve yetenekli sol ayağı ile öne çıkıyor. Barcelona'nın altyapı tesisleri olan dünyaca ünlü La Masia'da denemeye alınacak genç oyuncu, beğenilmesi halinde Katalan ekibine transferi için görüşmelere başlanacak.

İspanya'ya gitmeden önce Başkan Erol Bedir, Teknik Direktör Sergen Yalçın, Genel Menajer Ali Reşat Çağan, futbolcular, yöneticiler, takım arkadaşları ile vedalaştı.

Kayserispor, Emre Demir’i Mersin 1. Amatör Küme takımlarından Kuvayi Milliye’den transfer ettikten sonra özel çalışmalar ile güçlenmesine ve tecrübe kazanmasına uğraş vermişti. Emre, küçük yaşına rağmen tecrübe kazanması için zaman zaman profesyonel takım ile idmanlara katılmıştı.

Kayserispor U14 takımında 10 numara mevkisinde forma giyen Emre Demir U14 takımıyla çıktığı 42 maçta attığı 46 golle dikkatleri üzerine çekti. Akademi Ligi U14 Türkiye Finalleri'nde 4 maça çıkan Emre 2 gol atma başarısı gösterdi.