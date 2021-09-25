Emre Demir kimdir? Barcelona transferi sonrası gündemde

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Emre Demir, genç yaşında gösterdiği performans ile büyük kulüplerin ilgisini çekti. Kayserispor tarafından alt yapıda yetiştirilen Emre Demir'e yurtdışından teklifler geldi. Oyuncunun menajeri Ahmet Bulut, 'Emre Demir, genç bir oyuncu. 18 yaşına girecek. Bir takımla anlaştık. Ama şu anda bunu buradan açıklamam doğru olmaz. Bunu Berna Gözbaşı biliyor. Gözbaşı ile aylardır istişare halindeyiz. Emre, dünyanın en iyi 5 takımından birine transfer olacak diyebilirim.' ifadesinde bulunmuştu. Peki, Emre Demir kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bilgiler

EMRE DEMİR KİMDİR?

Emre Demir, 15 Ocak 2004 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Nisan 2014'te Kayserispor'da filiz lisansı çıkan Emre Demir, hızı ve yetenekli sol ayağı ile öne çıkıyor. Barcelona'nın altyapı tesisleri olan dünyaca ünlü La Masia'da denemeye alınacak genç oyuncu, beğenilmesi halinde Katalan ekibine transferi için görüşmelere başlanacak.

İspanya'ya gitmeden önce Başkan Erol Bedir, Teknik Direktör Sergen Yalçın, Genel Menajer Ali Reşat Çağan, futbolcular, yöneticiler, takım arkadaşları ile vedalaştı.

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Kayserispor, Emre Demir’i Mersin 1. Amatör Küme takımlarından Kuvayi Milliye’den transfer ettikten sonra özel çalışmalar ile güçlenmesine ve tecrübe kazanmasına uğraş vermişti. Emre, küçük yaşına rağmen tecrübe kazanması için zaman zaman profesyonel takım ile idmanlara katılmıştı.

Kayserispor U14 takımında 10 numara mevkisinde forma giyen Emre Demir U14 takımıyla çıktığı 42 maçta attığı 46 golle dikkatleri üzerine çekti. Akademi Ligi U14 Türkiye Finalleri'nde 4 maça çıkan Emre 2 gol atma başarısı gösterdi.