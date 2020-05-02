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GeriFutbol Emre Demir için Başakşehir iddiası! Kayserispor'dan açıklama geldi
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Futbol
Haber Giriş: 02.05.2020 - 15:55,Son Güncelleme:

Emre Demir için Başakşehir iddiası! Kayserispor'dan açıklama geldi

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Emre Demir için Başakşehir iddiası! Kayserispor'dan açıklama geldi
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Medipol Başakşehir, Kayserispor'un genç yeteneği Emre Demir'i renklerine bağlamak istediği iddia edilmişti. Kayserispor'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

Süper Lig tarihinin en genç gol atan futbolcusu olan Emre Demir'in Kayserispor'dan Başakşehir'e transfer olacağı iddia edilmişti. 16 yaşındaki Emre Demir'in kulübü Kayserispor, çıkan haberleri yalanladı.

Kayserispor'un açıklaması şu şekilde:

Bir süredir bazı medya organlarında futbolcumuz Emre Demir'in transferi ile alakalı çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Transfer çalışmalarında resmiyet kazanan tüm gelişmeleri resmi yayın organlarımızdan paylaşacağımızı hatırlatmak isteriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yasir Subaşı: Kayserispor taraftarı ile buluşacağımız günü iple çekiyorum Hes Kablo Kayserispor'un genç futbolcusu Yasir Subaşı, salgın nedeniyle evde izole bir şekilde kaldığını belirterek, “Futbol ve Kayserispor taraftarı ile buluşacağımız günü iple çekiyorum” dedi.
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Emre Demir için Başakşehir iddiası Kayserispordan açıklama geldi

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