Emre Demir için Başakşehir iddiası! Kayserispor'dan açıklama geldi

Süper Lig tarihinin en genç gol atan futbolcusu olan Emre Demir'in Kayserispor'dan Başakşehir'e transfer olacağı iddia edilmişti. 16 yaşındaki Emre Demir'in kulübü Kayserispor, çıkan haberleri yalanladı.

Kayserispor'un açıklaması şu şekilde:

Bir süredir bazı medya organlarında futbolcumuz Emre Demir'in transferi ile alakalı çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Transfer çalışmalarında resmiyet kazanan tüm gelişmeleri resmi yayın organlarımızdan paylaşacağımızı hatırlatmak isteriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





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