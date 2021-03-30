Emre Çolak'ın paylaşımı Fatih Karagümrük'ten de tepki çekti! Süleyman Hurma...

Spor Arena Özel - Galatasaray altyapısından yetişen, Sarı-kırmızılı formayı uzun süre giydikten sonra Deportivo, Al-Wahda ve yine Deportivo'da oynayıp devre arasında Fatih Karagümrük'e imza atan Emre Çolak, Twitter hesabından; "İçimiz bir dışımız bir, mayıslar bizimdir..." şeklinde bir paylaşım yapmıştı.

Bu paylaşımına 4 yıldız emojisi eklemesi sonrası tepkiler alan ve paylaşımını kaldıran Emre Çolak'ın bu hamlesi, kulübü Fatih Karagümrük'te de tepki çekti.

Karagümrük taraftarının yanı sıra sosyal medyadan da tepki gören Emre Çolak için kulüp başkanı Süleyman Hurma'nın, teknik heyetle görüşerek bir karar alacağı öğrenildi.