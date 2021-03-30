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GeriFutbol Emre Çolak'ın paylaşımı Fatih Karagümrük'ten de tepki çekti! Süleyman Hurma...
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Futbol
Haber Giriş: 30.03.2021 - 20:46 | Son Güncelleme:

Emre Çolak'ın paylaşımı Fatih Karagümrük'ten de tepki çekti! Süleyman Hurma...

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Emre Çolak'ın paylaşımı Fatih Karagümrük'ten de tepki çekti! Süleyman Hurma...

Emre Çolak'ın bugün akşam saatlerinde yaptığı paylaşım, kulübü Fatih Karagümrük'te tepkilere sebep oldu.

Spor Arena Özel - Galatasaray altyapısından yetişen, Sarı-kırmızılı formayı uzun süre giydikten sonra Deportivo, Al-Wahda ve yine Deportivo'da oynayıp devre arasında Fatih Karagümrük'e imza atan Emre Çolak, Twitter hesabından; "İçimiz bir dışımız bir, mayıslar bizimdir..." şeklinde bir paylaşım yapmıştı.

Karagümrüklü Emre Çolaktan dikkat çeken paylaşım 4 yıldız ve Galatasaray...
Karagümrüklü Emre Çolak'tan dikkat çeken paylaşım! 4 yıldız ve Galatasaray...

Bu paylaşımına 4 yıldız emojisi eklemesi sonrası tepkiler alan ve paylaşımını kaldıran Emre Çolak'ın bu hamlesi, kulübü Fatih Karagümrük'te de tepki çekti.

Karagümrük taraftarının yanı sıra sosyal medyadan da tepki gören Emre Çolak için kulüp başkanı Süleyman Hurma'nın, teknik heyetle görüşerek bir karar alacağı öğrenildi.

Emre Çolakın paylaşımı Fatih Karagümrükten de tepki çekti Süleyman Hurma...

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