Emre Çolak için Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir transfer yarışında!

Galatasaray 'la olan sözleşmesi sona erdikten sonra İspanyol ekibi Deportivo La Coruna'nın yolunu tutan ve burada geçirdiği 2 sezonun ardından Al-Wahda'ya giden Emre Çolak, buradaki sözleşmesi sona erdikten sonra yeniden İspanya'nın yolunu tuttu.

Eski takımı Deportivo ile yarım sezonluk bir sözleşme yapan Emre Çolak'ın mukavelesi sona erdi. Tecrübeli futbolcunun Türkiye'ye geri döneceği öğrenildi.

BÜYÜKLER YARIŞIYOR

Emre'yi Süper Lig'den birçok takımın istediği belirtildi. Bu takımlar arasında Başakşehir, Beşiktaş , Galatasaray ve Fenerbahçe 'nin de olduğu öne sürüldü.

Yabancı kuralının değişmesi sonrasında yerli yıldızlara yönelen büyüklerin Emre Çolak'ı bu nedenle gündemine aldıkları iddia edildi.

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