Emre Çolak futbolu bıraktığını açıkladı: "Ölüm var, sevdiklerinizle zaman geçirin" (Emre Çolak kaç yaşında? Kariyer bilgileri)

Haberin Devamı

Emre Çolak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı.



Çolak duyurusunda, "Futbolu bıraktım... Üzerimde emeği olan herkesin ellerinden öperim. Allah sizden razı olsun. Bugünden sonra ailemin mutluluğu için yaşayacağım. Ölüm var, sevdiklerinizle zaman geçirin." ifadelerini kullandı.

13 yaşında iken 2004 senesinde futbol yaşantısına başladığı Atışalanıspor takımından Galatasaray altyapısına geçen Emre Çolak, alt yaş kategorilerinde kendini gösterek A Takım'a kadar yükseldi.

Altyapısından yetiştiği Galatasaray 'da 3 şampiyonluk yaşayan Emre, 2016-2017 sezonunda İspanyol ekibi Deportivo La Coruna takımına transfer oldu. Ardından Suudi Arabistan'da Al Wahda'da forma giyen tecrübeli solak, dönüş yaptığı Süper Lig'de Karagümrük, Hatay, Başakşehir'de oynadı.

Haberin Devamı

Çolak, son olarak Spor Toto 1. Lig ekibi Göztepe'de forma giyiyordu.

Altyapı ve Milli Takım Kariyeri

Alt Yapı Kariyeri:

2002-2004 - Atışalanıspor

2004-2009 - Galatasaray

Milli Takım Kariyeri

2006 - Türkiye U-15

2006-2007 - Türkiye U-16

2007-2008 - Türkiye U-17

2008-2009 - Türkiye U-18