Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Emre Çolak futbolu bıraktığını açıkladı: "Ölüm var, sevdiklerinizle zaman geçirin" (Emre Çolak kaç yaşında? Kariyer bilgileri)

Güncelleme Tarihi:

#Emre Çolak#Emre Çolak Futbolu Bıraktı#Emre Çolak Galatasaray
Emre Çolak futbolu bıraktığını açıkladı: Ölüm var, sevdiklerinizle zaman geçirin (Emre Çolak kaç yaşında Kariyer bilgileri)
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2023 10:21

Emre Çolak, futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Haberin Devamı

Emre Çolak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Çolak duyurusunda, "Futbolu bıraktım... Üzerimde emeği olan herkesin ellerinden öperim. Allah sizden razı olsun. Bugünden sonra ailemin mutluluğu için yaşayacağım. Ölüm var, sevdiklerinizle zaman geçirin." ifadelerini kullandı.

13 yaşında iken 2004 senesinde futbol yaşantısına başladığı Atışalanıspor takımından Galatasaray altyapısına geçen Emre Çolak, alt yaş kategorilerinde kendini gösterek A Takım'a kadar yükseldi.

Altyapısından yetiştiği Galatasaray 'da 3 şampiyonluk yaşayan Emre, 2016-2017 sezonunda İspanyol ekibi Deportivo La Coruna takımına transfer oldu. Ardından Suudi Arabistan'da Al Wahda'da forma giyen tecrübeli solak, dönüş yaptığı Süper Lig'de Karagümrük, Hatay, Başakşehir'de oynadı.

Haberin Devamı

Çolak, son olarak Spor Toto 1. Lig ekibi Göztepe'de forma giyiyordu.

Emre Çolak futbolu bıraktığını açıkladı: Ölüm var, sevdiklerinizle zaman geçirin (Emre Çolak kaç yaşında Kariyer bilgileri)

Altyapı ve Milli Takım Kariyeri

Alt Yapı Kariyeri:

2002-2004 - Atışalanıspor

2004-2009 - Galatasaray

Milli Takım Kariyeri

2006 - Türkiye U-15

2006-2007 - Türkiye U-16

2007-2008 - Türkiye U-17

2008-2009 - Türkiye U-18

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emre Çolak#Emre Çolak Futbolu Bıraktı#Emre Çolak Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!

Nasıl devrildiler Binaların temeliyle birlikte yerinden çıkarak yıkılması ne anlama geliyor “Bu tür yapıları daha önce Adapazarı’nda görmüştük”

Nasıl devrildiler? Binaların temeliyle birlikte yerinden çıkarak yıkılması ne anlama geliyor? “Bu tür yapıları daha önce Adapazarı’nda görmüştük”

#Kahramanmaraş Depremi
190 bin koruyucu aile başvurusu oldu Refakatsiz depremzede çocukların durumu: Sistem nasıl işliyor

190 bin koruyucu aile başvurusu oldu! Refakatsiz depremzede çocukların durumu: Sistem nasıl işliyor?

#Deprem
Son dakika... Türkiyeyi sarsan felakette sekizinci gün: Depremde can kaybı 29 bin 605... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

Son dakika... Türkiye'yi sarsan felakette sekizinci gün: Depremde can kaybı 29 bin 605... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

#Deprem