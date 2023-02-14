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Emre Çolak 24 saat sonra futbola geri döndü! "Ölüm var, sevdiklerinizle zaman geçirin" diyerek futbolu bırakmıştı...

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#Emre Çolak#CF Intercity#Futbol
Emre Çolak 24 saat sonra futbola geri döndü Ölüm var, sevdiklerinizle zaman geçirin diyerek futbolu bırakmıştı...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2023 15:46

İspanya 3. Lig ekiplerinden CF Intercity'de oynayan Emre Çolak, dün aldığı emeklilik kararından vazgeçti. "Ölüm var, sevdiklerinizle zaman geçirin" diyerek futbolu bırakan deneyimli futbolcunun, 24 saat sonra yeşil sahalara geri dönmeye karar verdiği belirtildi.

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İspanya 3. Lig ekiplerinden CF Intercity forması giyen Emre Çolak, kişisel sosyal medya hesabından açıkladığı emeklilik kararı hakkında geri adım attı ve futbol kariyerine devam etme kararı aldı.

13 Şubat tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla futbolu bıraktığını belirten 31 yaşındaki futbolcu, "Üzerimde emeği olan herkesin ellerinden öperim. Allah sizden razı olsun. Bugünden sonra ailemin mutluluğu için yaşayacağım. Ölüm var, sevdiklerinizle zaman geçirin." ifadelerini kullanmıştı.

EMEKLİLİĞİ 24 SAAT SÜRDÜ

İspanyol basınından Marca'nın haberine göre; deneyimli futbolcu, emeklilik kararını duyurduktan 24 saat sonra bu kararından vazgeçti. Emre Çolak'ın kariyerine CF Intercity'de devam edeceği öne sürüldü.

17 GÜN SONRA EMEKLİLİĞİNİ AÇIKLADI AMA...

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Futbola Galatasaray altyapısında başlayan Emre Çolak, ardından İspanya'nın Deportivo la Coruna takımına transfer olmuştu. İspanya'nın ardından Suudi Arabistan ekibi Al Wehda forması giyen milli futbolcu, daha sonra tekrar Deportivo'ya transfer olmuş ve 6 ay boyunca eski takımının formasını giymişti.

2021 yılında Türkiye'ye dönen Emre Çolak, sırasıyla Fatih Karagümrük, Hatayspor, Başakşehir ve Göztepe'de futbol hayatını sürdürdü. Geçtiğimiz ay sonunda İspanya 3. Lig ekiplerinden CF Intercity ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan 31 yaşındaki futbolcu, imzayı attıktan 17 gün sonra futbolu bıraktığını açıklayarak şaşırtmıştı.

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#Emre Çolak#CF Intercity#Futbol

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