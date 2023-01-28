Emre Can, 4 yıl önce kansere yakalandığını açıkladı

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Kariyerinde Bayern Münih, Liverpool, Juventus gibi büyük kulüplerde forma giyen, şu anda Borussia Dortmund'da oynayan Emre Can, 2018 yılında kansere yakalandığını açıkladı.

DAZN'ye verdiği röportajda kansere yakalandığı dönemi anlatan Türk asıllı Alman futbolcu şunları söyledi:

2018'de Juventus'a transfer olurken girdiğim sağlık kontrollerinden bir iki ay sonra menajerim beni aradı ve doktora gitmem gerektiğini söyledi. Neler olduğunu anlamamıştım. Doktorla konuştuğumda ses tellerimin yakınında tümör tespit edildiğini ve acil ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Tiroid kanseri teşhisi konulmuştu. Bu hastalığa dair hiçbir şey bilmiyordum. Devamında tiroid kanseri için bazı testlerden geçtim ve Ekim 2018'de ameliyat oldum. O dönem yaşadıklarım hayatımda çok şey değiştirdi. Çok paranız olabilir ama hayattaki en önemli şey sağlığınız.

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Kanser de maalesef hayatın bir parçası ve herkese test ve taramaları yaptırmalarını öneriyorum. Juventus'a benim bu sağlık sorunumu ortaya çıkardığı için minnettarım. Kulüpteki kontrollerimden sonra beni aradılar. Kanser olacağımı asla hayal edemezdim. Torino'ya taşınmak bunun için çok değerliydi.

BONSERVİSİNE 42 MİLYON EURO ÖDENDİ

Frankfurt ve ardından Bayern Münih altyapısında kendisini gösterdikten sonra Bayern A takımına çıkan ve 2014 yılında 12 milyon euro bonservis bedeliyle Liverpool'a transfer olan Emre Can, 2018 yazında bedelsiz olarak Juventus'un yolunu tuttu. 2019/20 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak Dortmund'a giden gurbetçi futbolcu sezon sonunda 25 milyon euro karşılığında bonservisiyle Bundesliga devine transfer oldu.